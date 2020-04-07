ТОП-10 самых дорогих животных в мире (Фото)

1 Начнем с простой китайской хохлатой собачки. В свое время ее стоимость составляла 4 тысячи долларов, но с недавних пор цена упала. В любом случае, содержание подобного питомца стоит недешево.

2 Питон-альбинос. Обычный питон вам обойдется в 10 тысяч долларов, а вот цена на альбиноса начинается от 15 тысячи. Длина взрослого питона-альбиноса может достигать двух метров, а его содержание требует особых условий.

3 Пальмовый черный какаду, цена за которого начинается от 16 тысяч долларов. Чаще всего эту птицу можно встретить в зоопарке, в домашних условиях содержать черного какаду довольно с ложно – он с легкостью перекусывает металлические прутья клетки толщиной 4-5 мм. Вдобавок, этот экзотический питомец питается орехами канарского дерева, которые трудно чем-либо заменить. Поэтому даже в зоопарках жизнь черных какаду относительно недолгая.

4 Арована или рыба - дракон – 5000 долларов. По словам некоторых любителей, эта рыба может вырасти до 180-240 см, и живут они в аквариуме до 8 лет.

5 Стартовая цена за бенгальского тигра-альбиноса – 138 тысяч долларов. Сам по себе этот вид считается редким, а альбинизм добавляет еще пару десятков тысяч долларов.

6 Японская снежная макака за 3500 долларов. Несмотря на то, что эти приматы занесены в Красную книгу, их еще можно легально приобрести в качестве домашнего питомца, но для этого потребуется специальное разрешение.

7 Тибетский мастиф Янцзы. Хозяйка этого пса выложила за него 585 тысяч долларов. Один представитель этой породы способен справиться с леопардом, а два представителя – с тигром.

8 Цена на бенгальскую домашнюю кошку может варьироваться от 800 до 3000 долларов.

9 Покупка шимпанзе обойдется вам в 65 тысяч долларов.