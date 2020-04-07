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ТОП-10 самых дорогих животных в мире (Фото)

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ТОП-10 самых дорогих животных в мире (Фото)
09:50 Сегодня Телеграф pitomci.temadnya.com Фото: pinterest.com

Новости экологии:Уже давно никого не удивишь домашними кошками и собаками. Предлагаем узнать десятку самых дорогих необычных домашних животных.

  • 1

    Начнем с простой китайской хохлатой собачки. В свое время ее стоимость составляла 4 тысячи долларов, но с недавних пор цена упала. В любом случае, содержание подобного питомца стоит недешево.

  • 2

    Питон-альбинос. Обычный питон вам обойдется в 10 тысяч долларов, а вот цена на альбиноса начинается от 15 тысячи. Длина взрослого питона-альбиноса может достигать двух метров, а его содержание требует особых условий.

  • 3

    Пальмовый черный какаду, цена за которого начинается от 16 тысяч долларов. Чаще всего эту птицу можно встретить в зоопарке, в домашних условиях содержать черного какаду довольно с ложно – он с легкостью перекусывает металлические прутья клетки толщиной 4-5 мм. Вдобавок, этот экзотический питомец питается орехами канарского дерева, которые трудно чем-либо заменить. Поэтому даже в зоопарках жизнь черных какаду относительно недолгая.

  • 4

    Арована или рыба - дракон – 5000 долларов. По словам некоторых любителей, эта рыба может вырасти до 180-240 см, и живут они в аквариуме до 8 лет.

  • 5

    Стартовая цена за бенгальского тигра-альбиноса – 138 тысяч долларов. Сам по себе этот вид считается редким, а альбинизм добавляет еще пару десятков тысяч долларов.

  • 6

    Японская снежная макака за 3500 долларов. Несмотря на то, что эти приматы занесены в Красную книгу, их еще можно легально приобрести в качестве домашнего питомца, но для этого потребуется специальное разрешение.

  • 7

    Тибетский мастиф Янцзы. Хозяйка этого пса выложила за него 585 тысяч долларов. Один представитель этой породы способен справиться с леопардом, а два представителя – с тигром.

  • 8

    Цена на бенгальскую домашнюю кошку может варьироваться от 800 до 3000 долларов.

  • 9

    Покупка шимпанзе обойдется вам в 65 тысяч долларов.

  • 10

    Десятку замыкает самый большой в мире попугай – гиацинтовый ара. Цена на эту ярко-синюю птичку варьируется от 6,5 до 15 тысяч долларов.

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Экология, Животные, Домашние животные, Самые дорогие животные, Дорогие домашние животные.
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