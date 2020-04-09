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Гнилое листья поможет с переработкой пластиковых отходов - ученые

Гнилое листья поможет с переработкой пластиковых отходов - ученые
19:59 Сегодня Телеграф www.unian.net Фото: pixabay.com

Новости экологии:Ученые создали новый фермент, способный перерабатывать пластик за считанные часы.

Исследователи французской компании Carbios, занимающейся промышленными разработками, создали бактериальный фермент, способный растворять пластиковые бутылки в течение нескольких часов.

Впервые этот фермент в натуральном виде был обнаружен в куче сгнивших листьев еще в 2012 году, на его основе ученые и вывели новое вещество. "Все напрочь забыли о той находке, но она оказалась лучшей в этой области", - сказал в интервью британской газете Guardian глава научного отдела Carbios, профессор Университета Тулузы Ален Марти.

Открытие французских ученых может стать важным этапом в процессе переработки некоторых видов пластика, в частности, ПЭТ-бутылок, сделанных на основе полиэтилена разной плотности. Именно к категории ПЭТ относится большинство бутылок и контейнеров широкого потребления.

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Фермент способен расщеплять пластик таких бутылок на материалы, которые впоследствии могут быть использованы для производства новых бутылок. При нынешних технологиях конечный продукт переработки ПЭТ получается недостаточно качественным для изготовления новых бутылок. Обычно его пускают на производство одежды и ковров.

Новый фермент способен расщеплять до 90% полимеров всего за 10 часов, и это, по словам ученых, самый эффективный и оптимальный фермент для ПЭТ из всех известных на данный момент.

Стоимость производства нового фермента в промышленных масштабах будет невелика по сравнению со многими другими процессами, считают ученые. Например, производство пластика из нефти обойдется в 25 раз дороже.

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"Это настоящий прорыв в производстве и переработке ПЭТ", - считает Салех Джабарин, профессор Университета Толедо в американском штате Огайо и член научного совета компании Carbios.

Исследователи надеются получить точные ответы относительно промышленного и коммерческого потенциала фермента в 2021 году, после того как будут проведены все испытания. "Наша цель - превратить открытие в масштабное производство к 2024-25 годам", - говорит заместитель исполнительного директора компании Мартин Стефан.

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Загрязнение, Мусор, Пластик, Переработка, Пластиковое загрязнение, Гнилые листья, Carbios, Ален Марти.
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