Даже зимой: теплая вода заставляет таять ледники в Гренландии и в холодную пору

Новости экологии:Для точности моделирования повышения уровня моря и скорости таяния ледников необходимо учитывать и их таяние в течение зимы.

По оценкам ООН, человечество уже нагрело планету на 1,1 °C по сравнению с доиндустриальными значениями (с 1850 по 1900 годы) и на 0,2 °C выше, чем в 2011–2015 годах.

В последние 40 лет площадь арктического морского льда сокращалась со скоростью около 12% за десятилетие — причем четыре самых низких значения объема арктического льда были зафиксированы в период с 2015 по 2019 годы.

В ходе нового исследования ученые пытались определить, тают ли ледники во время зимы в Гренландии. Для этого они исследовали несколько километров замерзших рек, которые вытекают из ледового щита, с помощью радаров. Кроме того, они пробурили скважины, чтобы определить, какое количество воды в них содержится.

Исследование показало, что под слоем льда в реке Изорток есть жидкая вода, которая вытекает из ледника Исаннгуата Сермия. Речь идет о небольшой струйке, отмечают авторы работы, однако она расположена всего на глубине полуметра под слоем льда.

Геохимический анализ проб воды показал, что она действительно течет из ледника.

"Часто предполагается, что дренажная система Гренландии находится в состоянии покоя в течение зимы. Однако наше исследование показало, что ложе ледяного покрова Гренландии может оставаться влажным и круглый год сливать небольшое количество воды. Этот вывод важен для понимания того, как талая вода с поверхности ледников движется через ледяной щит, удерживается, замерзает и в конечном счете стекает в реки или мировой океан" - Линкольн Питчер, ведущий автор исследования.

Это означает, что таяние ледников продолжается даже зимой — и этот фактор стоит учитывать в моделях по повышению уровня моря, отмечают ученые.