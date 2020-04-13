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Даже зимой: теплая вода заставляет таять ледники в Гренландии и в холодную пору

Даже зимой: теплая вода заставляет таять ледники в Гренландии и в холодную пору
16:51 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости экологии:Для точности моделирования повышения уровня моря и скорости таяния ледников необходимо учитывать и их таяние в течение зимы.

По оценкам ООН, человечество уже нагрело планету на 1,1 °C по сравнению с доиндустриальными значениями (с 1850 по 1900 годы) и на 0,2 °C выше, чем в 2011–2015 годах.

В последние 40 лет площадь арктического морского льда сокращалась со скоростью около 12% за десятилетие — причем четыре самых низких значения объема арктического льда были зафиксированы в период с 2015 по 2019 годы.

В ходе нового исследования ученые пытались определить, тают ли ледники во время зимы в Гренландии. Для этого они исследовали несколько километров замерзших рек, которые вытекают из ледового щита, с помощью радаров. Кроме того, они пробурили скважины, чтобы определить, какое количество воды в них содержится.

Исследование показало, что под слоем льда в реке Изорток есть жидкая вода, которая вытекает из ледника Исаннгуата Сермия. Речь идет о небольшой струйке, отмечают авторы работы, однако она расположена всего на глубине полуметра под слоем льда.

Геохимический анализ проб воды показал, что она действительно течет из ледника.

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"Часто предполагается, что дренажная система Гренландии находится в состоянии покоя в течение зимы. Однако наше исследование показало, что ложе ледяного покрова Гренландии может оставаться влажным и круглый год сливать небольшое количество воды. Этот вывод важен для понимания того, как талая вода с поверхности ледников движется через ледяной щит, удерживается, замерзает и в конечном счете стекает в реки или мировой океан" - Линкольн Питчер, ведущий автор исследования.

Это означает, что таяние ледников продолжается даже зимой — и этот фактор стоит учитывать в моделях по повышению уровня моря, отмечают ученые.

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Экология, Гренландия, Ледник, Климат, Таяние ледников.
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