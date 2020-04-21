Самые древние виды животных на планете Земля (Фото)

1 Цианобактерия - 2,8 миллиардов лет Цианобектерия — самый старейший известный вид животных на всей Земле, который появился около 280 миллиардов лет назад. Она также широко популярна под именем как зеленая бактерия. Цианобактерии живут в больших группах и вырабатывают кислород через фотосинтез, процесс, через который они добывают энергию. Цианобактерии считаются преимущественно главнейшими источниками кислорода на сегодняшний день. Эти бактерии поддерживают все кислородно-дыхательные организмы. Цианобактерии размножаются через микро-синтез. Бактерии можно найти во всем мире в большинстве водных и наземных местах обитания. Земляные корки цианобактерий предотвращают эрозию и помогают сохранить воду и укрепить почву.

2 Морская губка – 580 миллионов лет Губка напоминает растение. У морской губки нет внутренних органов, а также других частей тела. Она производит потомство вегетативным размножением. Губка возникла на земле около 580 миллионов лет назад, преимущественно в океане, где они проживают в группах на различной глубине. Подсчитывается, что губка имеет более 5000 множественных разновидностей в мире. В наше время морская губка также существует в природе. В телах у губок находится множество каналов, которые могут стать приютом для небольших морских обитателей.

3 Медуза — 550 миллионов лет Медуза возникла на земле около 550 миллионов лет назад и считается древнейшим многоорганическим животным во всем мире. Медуза не имеет головного мозга и нервной системы, но также обладает примитивными пищеварительными органами и органами чувств. Животное прозрачное и желеобразное, так как 90% тела состоит из воды. Медуза может принимать разнообразные формы и быть различных цветов. Ее можно найти во всех океанах в мире. Кубомедуза представляет собой самую ядовитую разновидность медуз на земле. Щупальца этой кубомедузы насчитывают более 5000 жалящих клеток, которые способны мгновенно даже убить человека, а также и многих других крупных животных.

4 Наутилус – 500 миллионов лет Наутилус появился на земле около 500 миллионов лет назад, еще раньше, чем возникли динозавры и таким образом считается живым ископаемым. Наутилус можно найти в тропических водах, а также на Фиджи и Большом Барьерном рифе, живущем на глубине около 2200 футов. Тело животного имеет многокамерную оболочку, которая делает ее похожей на осьминога. Рот животного имеет 100 маленьких щупалец, используемых для борьбы с хищниками и добычей пропитания. Наутилус — это последняя часть выживших членов моллюсков.

5 Мечехвост – 445 миллионов лет Мечехвост возник на земле около 445 миллионов лет назад и жил в мелководных водах. У краба имеется панцирь, позвоночник и длинный хвост. Мечехвост имеет 9 пар глаз, расположенных на всем теле. Несколько глаз краба предназначены для зрения, остальные — это связные рецепторы, которые он использует для управления движениями. Мечехвост может чувствовать ультрафиолетовые лучи. Краб имеет пять пар ног с когтями на кончиках, за исключением последней пары. Ноги используются для ходьбы, плавания и направления пищи в рот, который расположен в центре ног.

6 Латимерия — 360 миллионов лет Латимерия — это вид рыб, который находится под угрозой исчезновения. Она живет в водах океана на глубине более 2300 футов. Рыба появилась около 360 миллионов лет назад, и продолжительность жизни составляла 60 лет. Рыба весит около 198 кг, а ее длина 6,5 футов. Латимерия имеет электрочувствительные органы, с помощью которых она без труда обнаруживает добычу, и способна широко открывать рот, чтобы поймать побольше улова. Плавники этой рыбы образуют уникальные движения, которые похожи на движения рыси. Структура плавников латимерии уникальна в своем роде и таких плавников больше нет среди рыб.

7 Осетр — 200 миллионов лет назад Осетр, как и подковообразная креветка, появился более 200 миллионов лет назад и считается древнейшим видом из всего рода костных рыб. Осетр насчитывает 27 разновидностей, которые имеют похожие характеристики. Рыба имеет вес около 441 кг и находится в Евразии и Северной Америке. Рыба может жить до 100 лет. Осетр откладывает много яиц, но большую угрозу несут люди, которые употребляют их в пищу. У этих яиц высокая цена из-за икры. Осетр является видом, который близок к исчезновению, поэтому его классифицировали как охраняемый.

8 Подковообразная креветка - 200 миллионов лет Подковообразная креветка появилась на земле более чем 200 миллионов лет назад одновременно с динозаврами. Подковообразная креветка – это крошечное животное, которое обнаружили в 1955 году. Маленькая креветка смогла приспособиться к разным условиям со стороны природы и геологическим изменениям. Яйца этой креветки могут не появляться на свет даже по истечению множества лет, и вылупиться только тогда, когда настанут хорошие условия для их появления. Исследователи в лаборатории помогли вылупиться детенышам креветок для изучения.

9 Плащеносная акула — 150 миллионов лет Плащеносная акула впервые оказалась на земле около 150 миллионов лет назад. Она представляет собой древнейший вид семейства акульих в своём роде. Плащеносную акулу обнаружили в 2007 году в городе Токио, Япония. Параметры животного составляли 5 футов в длину, и у нее имелось 300 зубов расположенных в 25 рядах. Эта акула преобладает в самых глубинах океана, а ее печень достигает больших размеров. Животное также имеет дополнительную физиологическую адаптацию. Плащевая акула довольно редкий вид, потому что подвергается чрезмерному загрязнению воды и изменениям температуры океана. Женская особь имеет способность долго вынашивать эмбрионы и поэтому считается животным с самым длинным сроком беременности.