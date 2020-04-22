Загрязнение атмосферы: почти половина американцем дышат "опасным" воздухом

Новости экологии:Почти половина американцев дышит опасным для здоровья воздухом.

Почти половина жителей США дышит опасным для здоровья воздухом. Это примерно 150 млн человек, которые потенциально находятся под большей угрозой в связи с пандемией коронавируса нового типа. К такому выводу пришли ученые из Американской ассоциации болезней легких, чье исследование "Состояние воздуха" опубликовано на сайте ассоциации.

В докладе "Состояние воздуха" ученые ежегодно оценивают концентрацию двух наиболее распространенных загрязнителей: озона и мелких частиц, PM10 и PM2,5. Каждый из этих загрязнителей опасен для здоровья и при высоких концентрациях может нанести серьезный ущерб организму — вплоть до летального исхода.

В отчете за 2020 год авторы отмечают, что примерно 20,8 млн жителей США проживают в районах с высоким уровнем загрязнения воздуха, а 150 млн подвержены влиянию загрязнения по всей стране. В ходе работы исследователи проанализировали данные о концентрации озона и вредных частиц в 2016, 2017 и 2018 годах — трех самых жарких годах, в которые загрязнение воздуха достигло рекордно высоких отметок.

Основной целью работы было выяснить, как изменилась концентрация вредных веществ в воздухе по сравнению с теми рекордными показателями. Среди городов с самым загрязненным воздухом исследователи называют Фресно, Мадеру и Хэнфорд (Калифорния), Бейкерсфилд (Калифорния), Сан-Хосе, Сан-Франциско и Окленд (Калифорния), Фэрбенкс (Аляска), Якиму (Вашингтон), Лос-Анджелес и Лонг-Бич (Калифорния), Миссулу (Монтана), Реддинг и Ред Блафф (Калифорния), Солт-Лейк-Сити и Прово-Орем (штат Юта), Феникс и Месу (Аризона).

"Качество воздуха в некоторых районах улучшилось, но наше исследование показывает, что слишком много людей все еще дышат нездоровым воздухом. Речь идет примерно о половине жителей США. Причиной этого становятся изменения климата", -говорит Гарольд Виммер, ведущий автор исследования.