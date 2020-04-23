Под угрозой вымирания: до 500 тысяч видов могут исчезнуть в ближайшие десятилетия

Новости экологии:Только 19% районов с высоким уровнем биоразнообразия защищены от человека.

Ученые создали глобальную карту нетронутых человеком районов на Земле. Результат шокировал даже самих создателей карты — лишь 18,6% таких ареалов обитания животных и мест произрастания растений с высоким уровнем биоразнообразия защищены. Большая часть планеты находится под угрозой вымирания. Об этом авторы исследования пишут в своей статье для Национальной академии наук США.

Глобальная карта показала, что места обитания с высоким уровнем биоразнообразия находятся как в нетронутых районах, так и в местах, где доминируют люди. Кроме того, авторы обнаружили, что эти районы находятся в лучшем состоянии, чем предполагалось по прогнозам и чем большинство других мест, где когда-либо поддерживалась совокупность видов.

Ведущий автор Организации научных и промышленных исследований Содружества в Австралии Карел Мокани отмечает: "Большинство усилий на сегодняшний день были нацелены на небольшие районы с высокой степенью угрозы для среды обитания, но ситуация показывает, что сохранение и больших нетронутых природных систем столь же важно".

Важно не только максимально точно оценить площади и положение нетронутых районов на Земле, но и соотнести их с политическими решениями, планированием и управлением сохранения биологических видов. Это особенно важно в свете продолжающихся дискуссий и переговоров о глобальных договоренностях по биоразнообразию после 2020 года в рамках Конвенции о биологическом разнообразии.

Авторы карты отмечают, что до 500 тыс. видов сегодня находятся под угрозой исчезновения в ближайшие десятилетия, а сохранение оставшейся естественной среды обитания для биоразнообразия имеет решающее значение. Кроме того, существует прямая связь между утратой биоразнообразия и здоровьем человека, что подчеркивается недавней пандемией COVID-19. Она связана с коммерческой торговлей дикими животными для потребления человеком, — и с утратой среды обитания и чрезмерной эксплуатацией.

Старший автор исследования, доктор Джеймс Уотсон из Общества охраны дикой природы и Университета Квинсленда, сказал: "Учитывая необратимость исчезновения видов, общество должно действовать уже сейчас, чтобы сохранить уникальное эволюционное наследие Земли. Теперь мы знаем, где действовать. Среда обитания с высоким уровнем биоразнообразия, которую мы определили, будет иметь решающее значение для сохранения всего биоразнообразия в будущем. Необходимо требовать от правительств, бизнеса и общества решительных обязательств, чтобы остановить их утрату и деградацию".