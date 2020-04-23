Из подводного мира: Удивительные глубоководные создания (Фото)

1 Стеклянная губка, она же гексактинеллида (Hexactinellid, "шестилучевая губка"), обладает скелетом из кремнезема — того же материала, что используется для изготовления стекла. Они живут на твердом субстрате и фильтруют морскую воду, питаясь плавающим в ней планктоном и бактериальными колониями. Прочный скелет, наряду с едкими химическими выделениями, обеспечивает губке защиту от хищников.

2 Губка с "турбонаддувом" в шутку названа так учеными из-за характерной трубчатой формы складок, возникающих по краям.

3 Долговязый морской паук похож на персонажа кинофраншизы "Чужой", однако обитает он не в космосе и не в воспаленном сознании Ридли Скотта: его нашли на глубине 1495 метров.

4 Странные существа, которые, как считают исследователи, могут быть представителями до сих пор неизвестных видов морских слизней семейства Liparidae (Липаровые) были обнаружены на глубине 2,55 км. Их находили везде, от Арктики до Антарктики, но ученым все еще очень мало известно об этих созданиях. Отверстие на голове — не глаз, а сенсорная "пора", которая позволяет животным ориентироваться в условиях практически полностью отсутствующего освещения.

5 Потрясающий снимок полупрозрачной медузы-гребешка, сделанный на глубине примерно в 600 метров.

6 А это — костистая рыба, представитель семейства ошибневых (Ophidiidae), привлеченная огнями Deep Discoverer. Снимок сделан на глубине 1840 метров.

7 Слизневая морская звезда, птерастерид Hymenaster, может достигать 10 см в ширину и обладает мягкой, желатиноподобной структурой. В случае нападения хищника, звезда буквально выплевывает в его сторону комок едкой слизи.

8 Стебельковая стеклянная губка невероятно похожа на замысловатый морской одуванчик.

9 Крошечная книдария, медуза под названием Aegina, питается полипами, представляющими семейство бамбуковых кораллов.

10 Сифонофор-"одуванчик" был впервые обнаружен учеными NOAA лишь во время этой экспедиции. Его нашли на глубине 2530 метров и, присмотревшись, можно заметить тонкие щупальца, которая окружают тело животного как паучья сеть. Пульсирующие нектофоры в центре создают иллюзию того, что сифонофор "подвешен" на своих же собственных щупальцах.

11 Черные кораллы на практике оказались совсем даже не черными. Раньше ученые не предполагали, что вид Bathypathes обитает в этой области, но во время исследования подводного хребта они находили его представителей все чаще и чаще.

12 Одно из самых необычных животных, что довелось наблюдать ученым — коричневый голожаберный моллюск. Обычно на такой глубине их не встречали, однако в этот раз исследователям повезло обнаружить особь длиной 10 см. Голожаберные моллюски напоминают морских слизней, но лишь отчасти: в отличие от последних, природа снабдила их раковиной — которую они, впрочем, сбрасывают после личиночной стадии.

13 На закуску — еще несколько очаровательных стеклянных губок Farreidae, которые были найдены на глубине 2360 метров.

14 Розовый коралл Hemicorallium был найден на глубине 2400 метров — именно здесь у этого прекрасного существа ученые отметили самую разветвленную структуру.

15 Исследователям попалась и целая россыпь прекрасных кораллов. Тут и бамбуковый коралл вместе с представителем семейства Iridogorgia (на переднем плане), и несколько восьмилучевых кораллов (на заднем плане). Фото было сделано на склонах подводной горы Ветмор.