На 25% меньше: количество насекомых на Земле значительно снизилось

Новости экологии:Исследователи обнаружили, что общая численность насекомых на планете снизилась за последние 30 лет.

Последняя оценка количества насекомых показывает снижение численности почти на 25% за последние 30 лет.

Анализ объединил наблюдения за почти 1700 насекомыми и показал, что некоторые виды все-таки нарушают общую тенденцию к снижению. В частности, численность пресноводных насекомых увеличивается на 11% каждое десятилетие после принятия мер по очистке загрязненных рек и озер. Однако эта группа представляет лишь около 10% от наблюдаемых особей и не опыляет посевы.

Насекомые имеют важное значение для экосистем, от которых зависит человечество. Они опыляют растения, являются пищей для других существ и перерабатывают отходы природы. Предыдущие исследования уже предупреждали о "катастрофических последствиях для выживания человечества". Авторы новой работы подчеркивают, что люди всегда должны помнить о том, что наша пища зависит от насекомых.

В последнем исследовании ученые рассматривали динамику снижения численности насекомых. "Ситуация в Европе, похоже, сейчас становится все хуже. Но почему это так, мы не знаем", - комментирует автор исследования. В Северной Америке спад сокращается, но очень медленно.

В других местах данные гораздо более скудны. "Мы знаем из наших результатов только, что расширение городов вредно для насекомых. Это происходит в Восточной Азии и Африке очень быстрыми темпами. В Южной Америке разрушается Амазонка. Нет абсолютно никаких сомнений, что это плохо для насекомых и других животных".

Основными причинами потери насекомых авторы называют разрушение среды обитания, пестициды и световое загрязнение. А вот последствия климатического кризиса остаются неясны.