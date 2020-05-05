Места, где встречаются редкие животные (Фото)

1 Индонезия – верховая прогулка на слонах Национальный парк Гунунг-Лёсер дает любителям дикой природы уникальный шанс увидеть множество редких животных, среди которых даже такие уникальные представители тропической фауны, как орангутанги. Совершить увлекательную прогулку по девственным джунглям можно пешком, на лодке, либо верхом на настоящих слонах. В последнем случае даже если дикие орангутанги не выйдут на встречу с туристами, масса незабываемых впечатлений гарантирована.

2 Лоси парка Алгонкин Алгонкинский парк – это особо охраняемая природная зона в канадской провинции Онтарио. На территории этого огромного парка находятся непроходимые леса, мощные скалы, коварные болота с опасными трясинами и тысячи красивейших озер. Летом посетители парка передвигаются на каноэ, а зимой на собачьих упряжках. В здешних лесах очень много диких зверей, и в парке можно запросто повстречать великолепного американского лося, который славится своими гигантскими размерами.

3 Аллигаторы Флориды Болотистые равнины южной Флориды – это одно из самых больших и знаменитых заболоченных мест мира. В этих непроходимых трясинах живут гигантские аллигаторы, длина которых может достигать почти 5 метров.

4 Гигантские медведи Британской Колумбии Британская Колумбия – это канадская провинция. Здесь в густых лесах живут огромные медведи-гризли. Звери совсем не боятся любопытных туристов и продолжают заниматься своими медвежьими делами, даже находясь под прицелами фотокамер.

5 Миграции зебр в Ботсване На протяжении многих тысяч лет зебры каждый год с наступлением засушливого сезона отправлялись к берегам реки Ботети. Но засуха окончательно победила реку в 1995 году. Чтобы не допустить гибель огромного числа зебр и других животных, которые все равно каждый год устремляются в путь по традиционному маршруту, сегодня реку наполняют водой при помощи специальных насосов.

6 Парк слонов Тембе Национальный парк слонов Тембе находится в Южной Африке. Здесь столетиями живут многочисленные стада слонов. Гражданская война в Мозамбике нанесла их поголовью большой урон, но в последние десятилетия слоны начали восстанавливать свою численность.

7 Редкие африканские олени Мы все привыкли, что в Африке можно повстречать зебр, жирафов и самых разных антилоп. Но здесь живут и олени. Чтобы полюбоваться этими удивительными и редкими животными, нужно отправляться в парк Касанка. Легче всего наблюдать за оленями рано утром, когда они собираются у реки на водопой.

8 Южноафриканские шимпанзе В специальных парках Южной Африки туристам предоставляется уникальная возможность в естественных условиях понаблюдать за жизнью наших ближайших родичей, а если повезет, то и пообщаться с ними.

9 Гиеновидные собаки на берегах реки Лимпопо Гиеновидные собаки невероятно дружные и общительные животные. Но несмотря на взаимовыручку, выживать в современном мире им становится все труднее и труднее. Некоммерческая организация Endangered Wildlife Trust ведет работу по сохранению этих удивительных животных. Также они организовывает экскурсии для туристов, во время которых можно понаблюдать за сложной общественной жизнью гиеновидных собак.

10 Лисы шведского заповедника Володален Здесь туристам предлагается насыщенная программа с ночевками под открытым небом, 10-километровыми дневными переходами и встречами с многочисленными животными в их естественной среде обитания. Кроме великолепных рыжих лисиц здесь встречаются лоси, северные олени, выдры и горные зайцы. А также туристам преподают курс выживания в экстремальных условиях северного леса.

11 Дикая природа Южной Африки Фауна Южной Африки чрезвычайно богата и разнообразна. Ее можно понаблюдать во всем ее великолепии, побывав на небольшой ферме Ква Мадвала. В небольшом озере здесь вместо уток плавают крокодилы и гиппопотамы, а по его берегам бродят стаи гиен и львиные прайды, подстерегая многочисленных антилоп, приходящих на водопой.

12 В гости к бабуинам Смешные и забавные бабуины на самом деле очень сильные и агрессивные животные. А высокий интеллект и способность к коллективным действиям делают их стада особенно опасными. Но все же в Южной Африке есть и совершенно мирные бабуины, которые с удовольствием в обмен на небольшое угощение общаются с туристами.

13 Миграции северных оленей в Норвегии Путешествие на снегоходах вслед за мигрирующими оленями Саамы позволит почувствовать всю прелесть Севера.

14 Колонии сурикат в ЮАР Сурикаты очень колоритные, но и очень острожные зверьки. Увидеть их в дикой природе весьма сложно, так как бдительные часовые, охраняющие колонию, вовремя предупреждают сородичей о приближающихся чужаках, и вся компания надолго ныряет под землю. Но Гранту Макилрату удалось войти в доверие к осторожным сурикатам, и туристы, которые выбирают его своим проводником, имеют возможность вволю понаблюдать за бурной жизнью колонии сурикат.

15 Гепарды Намибии Задача огромной фермы Okonjima – спасение гепардов. Туристам здесь тоже всегда рады. Гостей размещают в живописных соломенных хижинах, и всех желающих опытные гиды могут подвести к диким гепардам почти вплотную. Сделать это легко, так как перемещение всех зверей отслеживается с помощью специальных радиоприемников.

16 Горные гориллы Руанды Национальный парк Вирунга в Руанде – это одно из немногих мест на нашей планете, где еще можно увидеть великолепных горных горилл. Здесь живет большая часть их оставшейся популяции. Туристам предлагают однодневные и шестидневные экскурсии, за время которых можно познакомиться с этими удивительными существами.

17 Собачьи упряжки Шпицбергена (Норвегия) Собачья упряжка в арктических условиях – это один из самых быстрых и абсолютно экологически чистых видов транспорта. На Шпицбергене стараются не использовать снегоходы, чтобы сохранить местную уникальную природу. Зато собачьи упряжки совершенно не возбраняются, и с их помощью можно любоваться местными красотами и не бояться заблудиться.

18 Экваториальные леса Габона Красочное разнообразие экваториальных африканских джунглей просто не знает границ и не поддается никакому описанию. Джунгли здесь подходят прямо к берегу океана, и сидя на пляже можно наблюдать фонтаны горбатых китов и стада слонов и буйволов, приходящих к воде, чтобы освежиться.

19 Коалы Брисбена Город Брисбен – одно из лучших мест, позволяющих познакомиться к колоритной природой Австралии, и не лишаться при этом привычных удобств. С одной стороны – это крупный, современный город, а с другой стороны – коалы и другие животные живут здесь прямо в парках. Также туристов привлекает погружения с аквалангами к естественным и искусственным рифам.