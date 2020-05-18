Уровень мирового океана повысился на 14 мм за 16 лет

Новости экологии:При расчетах уменьшения слоя ледяного покрова учитывались плотность снега и другие факторы, в том числе процессы образования льда из фирна.

Таковы результаты расчетов, выполненных в Института океанографии Скриппса (Сан - Диего, Калифорния). Итоги работы опубликованы в середине мая в научном журнале EOS.

Исследователи использовали спутниковые данные за 16-летний период с 2003 г. по 2019 г. В качестве исходных данных были использованы данные, полученные от космических аппаратов ICESat и ICESat-2. В статье отмечается беспрецедентная достоверность результатов измерений толщины ледяного покрова с помощью этих аппаратов.

Расчеты показали, что ледяной щит Гренландии теряет в среднем 200 гигатонн льда в год, а ледяной щит Антарктиды теряет в среднем 118 гигатонн льда в год. Такое количество льда эквивалентно слою воды толщиной в полдюйма (12,7 мм] поверх всех океанов.

Специалисты отметили, что потери льда в Гренландии касаются только прибрежных территорий, в центральной части острова наблюдается сохранение или даже увеличение высоты ледяного слоя. Это явление может быть связано с относительно небольшим увеличением количества снегопадов в некоторых районах Гренландии как следствие глобального потепления, изменяющего атмосферную циркуляцию.

Полученные результаты и апробированные в ходе работы методики планируется использовать при изучении ледников в других регионах мира, таких как ледники на Аляске, в Андах и Гималаях.