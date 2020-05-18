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Точнее и быстрее: создана новая система слежения за движением ледников

Точнее и быстрее: создана новая система слежения за движением ледников
18:21 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости экологии:Исследователи объяснили, что сейсмический мониторинг ледников важен для улучшения понимания их развития и прогнозирования рисков.

Профессор Швейцарского национального научного фонда Фабиан Вальтер придумал новый инструмент мониторинга — оптическое волокна. С их помощью можно осуществлять мониторинг целых ледников.

Ледники постоянно движутся, но сейсмометры трудно устанавливать в части ледниковых районов, поэтому их охват неравномерен. В своем исследовании Вальтер продемонстрировал, что мониторинг можно осуществлять с помощью оптических волокон. Их проще устанавливать и они обладают большим количеством точек измерения. Таким образом, они представляют собой способ расширения охвата сейсмического мониторинга в труднодоступных районах.

В течение пяти дней в марте 2019 года две команды под руководством Фабиана Вальтера регистрировали микроземлетрясения с помощью оптоволоконного кабеля, проложенного на глубине в несколько сантиметров в снежном покрове на поверхности ледника. Распределенное акустическое зондирование использовалось для регистрации колебаний оптического сигнала (результата сейсмических событий в пределах ледника) с регулярными интервалами в несколько метров вдоль кабеля. Эти записи были преобразованы в сейсмограммы.

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При наличии гораздо большего количества датчиков в одной и той же зоне мониторинга получаемые данные содержали больше информации, чем данные сейсмометров, особенно в отношении ледниковых толчков. Более того, оптоволокно обеспечило лучшее понимание движения ледников.

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Все по теме:

Экология, Ледник, Слежение за ледниками, Оптические волокна.
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