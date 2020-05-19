"Тенденция есть, и она реальна": ураганы в будущем станут сильнее

Новости экологии:Из-за пагубного влияния человеческой деятельности и изменений климата ураганы уже стали разрушительнее и продолжат наращивать свою интенсивность.

За последние 40 лет во многих регионах мира наблюдается усиление активности ураганов. И продолжающиеся наблюдения ученых подтверждают то, о чем давно говорят компьютерные модели: глобальное изменение климата неизбежно влияет на интенсивность и разрушительность таких тропических циклонов.

Согласно выводам специалистов из Национального управления океанических и атмосферных исследований и их коллег из Института метеорологических исследований Висконсин-Мэдисон, представленным на сайте журнала PNAS, анализ спутниковых снимков с 1979 по 2017 год показал: потепление климата повышало риск того, что ураган превратится в крупный (категория 3 и выше по шкале Саффира — Симпсона) с устойчивыми ветрами, скорость которых будет превышать 180 километров в час, примерно на восемь процентов в каждое десятилетие.

"Тенденция есть, и она реальна, — говорит Джеймс П. Коссин, ведущий автор работы. — Мы получили прекрасный свод доказательств того, что человек делает такие штормы более пагубными. <…> Благодаря моделированию и нашему пониманию физики атмосферы, исследование согласуется с тем, что мы ожидаем увидеть в таком теплом климате, как наш".

Исследование основано на предыдущей работе команды Коссина, опубликованной в 2013 году, в которой уже были выявлены тенденции к усилению ураганов в наборе данных за 28 лет. Однако тот временной интервал посчитали недостаточно убедительным, он требовал большего объема исследований ураганов, чтобы продемонстрировать статистически значимые результаты.

Чтобы подтвердить свои доводы, авторы расширили исследование, включив в него глобальные данные по активности ураганов по всему миру и их спутниковые снимки за 1979-2017 годы. Используя аналитические методы, в том числе инфракрасные измерения температуры с геостационарных спутников, для оценки интенсивности штормов, команда ученых смогла создать более унифицированный набор данных для определения будущих тенденций.

"Основное препятствие для поиска тенденций заключается в том, что данные собираются с использованием лучших на конкретный момент времени технологий, — объясняет Коссин. — Каждый год данные немного отличаются от прошлогодних, каждый новый спутник имеет новые инструменты и собирает информацию различными способами, поэтому в итоге мы получаем "лоскутное одеяло" из всех спутниковых данных, которые были сплетены вместе".

В 2014 году ученые выявили миграцию ураганов с полюса, когда тропические циклоны перемещались дальше на север и юг, подвергая большему риску прибрежное население, которое до этого было не так сильно подвержено их воздействию. В 2018-м выяснилось, что ураганы движутся медленнее из-за изменений климата — это привело к большей вероятности наводнений, поскольку сильные штормы колеблются над городами и другими областями зачастую в течение более продолжительных периодов.

В последние десятилетия в Северной Атлантике наблюдалась повышенная активность ураганов, при этом под ней подразумевается не только интенсивность, но и продолжительность, и частота. Прогностические модели предполагают, что 2020 год может быть "богат" на ураганы.

Как отмечают исследователи, каждый регион имеет естественную изменчивость или другие факторы, которые могут влиять на интенсивность ураганов и затруднять выявление последствий потеплений климата.

"Наши результаты показывают, что эти штормы усилились на глобальном и региональном уровнях, что согласуется с ожиданиями того, как ураганы отреагируют на потепление, — отмечает глава исследования. — Это хороший шаг вперед и повышение нашей уверенности в том, что глобальное потепление усилило ураганы, но результаты не говорят нам точно, какая из тенденций вызвана деятельностью человека, а какая может быть просто естественной изменчивостью".

Помимо этого, некоторые ученые утверждают, что долгосрочная естественная изменчивость температуры поверхности моря в масштабах десятилетий сыграла главную роль в активности штормов в Северной Атлантике. Другие говорят, что обязательное сокращение выбросов в результате сжигания ископаемого топлива в течение последних десятилетий еще сильнее влияет на температуру океана через ряд атмосферных связей.

В любом случае, какими бы ни были главные факторы, новое исследование предполагает, что изменение климата сыграет значимую роль в повышении силы штормов в Северной Атлантике и других регионов. И планирование того, как смягчить разрушительность штормов, должно учитывать этот факт, чтобы снизить риски в долгосрочной перспективе.