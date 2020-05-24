Болота дельты Миссисипи на грани исчезновения: причина

Новости экологии:Нынешние темпы глобального потепления и повышения уровня моря приведут к тому, что болота дельты Миссисипи просто уйдут под воду.

За последние сто лет болота дельты Миссисипи уже потеряли 5 тыс. кв км в Луизиане из-за постепенного повышения уровня мирового океана. Однако ученые не могли прогнозировать судьбу оставшихся 15 тыс. кв км болотистой местности.

В исследовании использовались сотни образцов керна, собранные с начала 1990-х годов для того, чтобы изучить, как болота реагировали на различные скорости подъема уровня моря за последние 8,5 тыс. лет.

Предыдущие исследования показали, что болота могут подниматься вместе с уровнем моря в среднем на 10 мм в год, однако если темпы будут увеличиваться, болотистые местности просто уйдут под воду. Кроме того, данные были собраны за последние 30 лет, что достаточно не много для таких процессов.

Если скорость подъема уровня моря будет на 3 мм в год выше скорости подъема уровня болот, то дельта Миссисипи утонет через несколько сотен лет, а если на 7,5 мм в год — то за 50 лет.