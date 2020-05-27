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Лето простым не будет: метеорологи обеспокоены аномальной жарой на фоне пандемии

Лето простым не будет: метеорологи обеспокоены аномальной жарой на фоне пандемии
03:42 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости экологии:В ВМО предупредили, что комбинация летней жары и пандемии увеличивает риски для здоровья.

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) предупреждает, что жаркое лето в сочетании с распространением коронавирусной инфекции может составлять особые риски для здоровья людей. Об этом говорится в пресс-релизе ВМО за 26 мая, передает УНН.

Обычно, во время жары, рекомендуется посещать общественные пространства с кондиционированным воздухом, однако в условиях пандемии COVID-19 это противоречит санитарным рекомендациям.

Официальный представитель ВМО Клэр Нуллис на пресс-конференции в Женеве 26 мая заявила, что до 2020 года "будет одним из самых жарких в истории метеонаблюдений". По ее словам, "для многих COVID-19 усиливает санитарные риски, связанные с жарой", цитирует "Радио Свобода".

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Ранее, в середине мая, ВМО предупредила, что летом 2020 года на Земле возможные аномальные погодные явления — повышенная температура поверхности океана в тропических широтах и осадков на территории Южной Америки и полуострова Индостан, сообщает Международное французское радио.

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Жара, Лето, Пандемия, Коронавирус, ВМО, Covid-19.
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