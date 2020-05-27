Экозащитники показали влияние пандемии на океан

Связанное с пандемией масштабное производство средств индивидуальной защиты может стать причиной серьезного загрязнения мирового океана синтетическим мусором. Об этом сообщает французская организация защитников природы Opération mer propre в Facebook.
На видео, снятом основателем организации Лораном Ломбардом в Средиземном море, видны разбросанные по дну маски и перчатки.
"У нас миллиарды масок, поэтому я предупреждаю: будьте осторожны, это начало нового типа загрязнения", - сказал Ломбард.
Участники организации пытаются очистить побережье на Лазурном берегу.