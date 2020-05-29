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Исследование: На Земле увеличивается число мест, непригодных для жизни

Исследование: На Земле увеличивается число мест, непригодных для жизни
21:09 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости экологии:Ученые выявили неблагоприятные места для обитания человека, в которых скоро нельзя будет находиться.

В новом исследовании ученые обратили внимание на то, что в мире появляется все больше мест, которые могут скоро стать непригодными для жизни. Причиной тому является глобальное потепление и высокие температуры в некоторых областях мира.

В своей работе ученые опирались на измерения температуры по влажному термометру. Это тот параметр, который в обычных прогнозах погоды почти никогда не упоминают. Измеряется эта температура при помощи термометра, покрытого влажной тканью. Для человека фактический порог выживания при такой температуре составляет 35 градусов - температуры при которой он не может охладить себя, при помощи потоотделения (это примерно 46 "обычных" градусов при влажности 50%). И вот как раз этот порог по наблюдениям исследователей в мире все чаще превышается.

Особенно экстремальные температуры наблюдаются в Персидском заливе, Пакистане, Индии, США и Мексике. Речь идет о температурах между 27 и 35 градусами. В пример в исследовании приводят и Европу, когда в 2003 году высокие температуры привели ко множеству смертей на Старом континенте. Но тогда температура по влажному термометру не превышала 28 градусов.

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На сегодняшний день в таких городах как Рас-Аль-Хайма в ОАЭ и в пакистанском Джейкобобаде порог в 35 градусов был даже превзойден. Причем в исследовании обратили внимание и на тот факт, что использование в массовом порядке кондиционеров при таких условиях также (а все указанные районы являются густонаселенными), в свою очередь, вносит вклад в глобальное потепление из-за огромного расхода энергии.

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Экология, Жизнь, Глобальное потепление.
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