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Циклоны ускоряют глобальное потепление

Циклоны ускоряют глобальное потепление
08:08 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости экологии:Мощные тропические циклоны в северной части Тихого океана могут делать течения сильнее.

Похоже, что сильные штормы ускоряют течение Куросио, идущее от Филиппин к Курильским островам и приносит туда теплые воды.

Таким образом, северные воды будут нагреваться быстрее, ускоряя изменение климата на планете.

В частности, штормы ускоряют темлое течение Куросио, что может еще больше согреть северные широты в районе Курильских островов и Сахалина. Исследователи давно говорят о том, что изменение климата сделает тропические циклоны мощнее. А значит образуется замкнутый круг: чем теплее, тем сильнее штормы, и тем интенсивнее океанские течения, которые приносят еще больше тепла.

Влияние тропических циклонов на климат обычно не учитывается в большинстве климатических моделей. Влияние кратковременных штормов считалось незначительным, говорит океанограф Ю Чжан из Океанского университета Китая в Циндао.

Но океан не спит: в нем есть огромные вихри, образующиеся течениями. Эти, как их называют, мезомасштабные вихри, как правило, сохраняются в течение нескольких месяцев, имеют ширину от 10 до 100 километров и простираются на глубину более 1000 метров. То есть, данные вихри являются ключевыми игроками в деле смешивания вод, перераспределяя тепло, соли и питательные вещества.

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Куросио — быстрое и очень широкое океанское течение, берущее начало у восточного побережья Филиппин и переносящее теплые тропические воды на север к побережью Японии и России, согревая их и создавая условия бля богатых рыболовных угодий. Это течение можно сравнить с Гольфстримом в Северной Атлантике, согревающим северо-западную Европу.

Скорость Куросио в первую очередь связана с ветрами, но сила этих ветров за последние 20 лет уменьшилась более чем на 30%. При этом течение не замедлилось так сильно, как следовало ожидать, говорит Чжан.

Команда ученых обнаружила, что бури увеличивали силу вихрей, вращающихся против часовой стрелки, и уменьшали силу вихрей, вращающихся в противоположном направлении. По словам исследователей, когда вихри возвращаются обратно в течение, например, у берегов Тайваня, они его существенно ускоряют.

Ускорение Kuroshio может создать положительную обратную связь с глобальным потеплением, поставляя больше тепла в более высокие широты, помогая еще больше согреть их, считают исследователи. Это потепление может привести к появлению более сильных циклонов, которые, в свою очередь, могут ускорить течение в непрерывном цикле.

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Экология, Глобальное потепление, Потепление, Циклон.
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