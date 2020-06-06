Скачать
Суббота, 06.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Коронавирус в ВСУ: сколько военных в Украине болеют COVID-19
Коронавирус в ВСУ: сколько военных в Украине болеют COVID-19
Зеленский на велосипеде встретился с журналистами в резиденции Залесье
Зеленский на велосипеде встретился с журналистами в Залесье
Заря - Колос: онлайн-трансляция матча УПЛ (Видео)
Заря - Колос: онлайн-трансляция матча УПЛ (Видео)
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 7 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 7 июня

Поглотит океан: мангровые леса могут исчезнуть с лица Земли к 2050 году

Поглотит океан: мангровые леса могут исчезнуть с лица Земли к 2050 году
16:06 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости экологии:Согласно новому исследованию, мангровые леса вымрут, если уровень моря будет подниматься ежегодно более чем на 6 миллиметров в год.

Вечнозеленые лиственные леса мангров вырастают в литоральной зоне тропических морей. Они переносят постоянное затопление сравнительно соленой водой, служа не только важными биоценозами, но и защитой для побережья и живущих на нем людей от эрозии почвы приливами и волнами. Они эффективно поглощают углекислый газ из атмосферы, а благодаря постоянному накоплению осадочных отложений сравнительно устойчивы к волнам и даже растущему уровню океана.

Сегодня он увеличивается со скоростью 3,4 миллиметра в год, однако эта цифра растет и к 2100 году достигнет, по разным сценариям, от пяти до 100 миллиметров в год. Способны ли мангровые леса справиться и с таким давлением? Способны ли они вообще пережить дополнительное затопление? На эти вопросы отвечает новая статья Нила Сейнтилана (Neil Saintilan) из австралийского Университета Маккуори и его коллег, опубликованная в журнале Science.

Для этого ученые обратились к образцам древних осадочных пород, собранным на побережьях в разных частях мира и датированных возрастом от 7000 до 10 000 лет. Дело в том, что максимум последнего оледенения пришелся на 20-25 тысяч лет назад, когда уровень Мирового океана был более чем на сотню метров ниже. С тех пор стало теплеть и вода начала прибывать на скорости, иногда достигавшей и семи миллиметров в год. К 7-10 тысяч лет назад, когда на планете стало достаточно тепло, а темпы подъема морей замедлились, мангровые леса стали распространяться по побережьям.

Неутешительная тенденция: изменение климата плохо влияет на деревья
Неутешительная тенденция: изменение климата плохо влияет на деревьяЧитать полностью

Палеоклиматические модели позволили оценить скорость роста уровня воды для различных регионов в тот период, а образцы указали на момент, в который начали расти мангры. По их данным, рост лесов стартовал, когда океан стал прибывать менее чем на 6,1 миллиметра в год. Сегодня ситуация иная, и высокое содержание углекислого газа в атмосфере позволит растениям быстрее накапливать биомассу. Тем не менее, по расчетам ученых, семь миллиметров в год - это предел, который способны вынести мангровые леса.

Авторы отмечают, что при сохранении существующих тенденций уже к 2050 году океан начнет прибывать по шесть-семь миллиметров в год, и даже при максимально благоприятном сценарии сокращения выбросов парниковых газов этот уровень будет достигнут в 2100 году. Возможно, после этого повсеместную гибель мангровых лесов будет уже не остановить.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Затопление, Лес, Океан, Экосистема, Мангровый лес.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "У нас есть жесткая и принципиальная позиция": Кулеба рассказал о критике со стороны РФ
02 Надя Дорофеева засветила пышную грудь
03 Чеснок: чем полезен и чем опасен
04 Учащенный пульс: отвары, которые помогут справиться с тахикардией
05 Залитый нефтью Норильск показали из космоса (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ООС: боевики обстреляли позиции возле Опытного и Марьинки
ООС: боевики обстреляли позиции возле Опытного и Марьинки
Международные авиарейсы: Польша продлила запрет
Международные авиарейсы: Польша продлила запрет
Боевики продолжают обстреливать позиции ВСУ
Боевики продолжают обстреливать позиции ВСУ
В сети появились изображения слегка обновленного Mercedes-Benz CLS (Фото)
В сети появились изображения слегка обновленного Mercedes-Benz CLS (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь