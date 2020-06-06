Поглотит океан: мангровые леса могут исчезнуть с лица Земли к 2050 году

Новости экологии:Согласно новому исследованию, мангровые леса вымрут, если уровень моря будет подниматься ежегодно более чем на 6 миллиметров в год.

Вечнозеленые лиственные леса мангров вырастают в литоральной зоне тропических морей. Они переносят постоянное затопление сравнительно соленой водой, служа не только важными биоценозами, но и защитой для побережья и живущих на нем людей от эрозии почвы приливами и волнами. Они эффективно поглощают углекислый газ из атмосферы, а благодаря постоянному накоплению осадочных отложений сравнительно устойчивы к волнам и даже растущему уровню океана.

Сегодня он увеличивается со скоростью 3,4 миллиметра в год, однако эта цифра растет и к 2100 году достигнет, по разным сценариям, от пяти до 100 миллиметров в год. Способны ли мангровые леса справиться и с таким давлением? Способны ли они вообще пережить дополнительное затопление? На эти вопросы отвечает новая статья Нила Сейнтилана (Neil Saintilan) из австралийского Университета Маккуори и его коллег, опубликованная в журнале Science.

Для этого ученые обратились к образцам древних осадочных пород, собранным на побережьях в разных частях мира и датированных возрастом от 7000 до 10 000 лет. Дело в том, что максимум последнего оледенения пришелся на 20-25 тысяч лет назад, когда уровень Мирового океана был более чем на сотню метров ниже. С тех пор стало теплеть и вода начала прибывать на скорости, иногда достигавшей и семи миллиметров в год. К 7-10 тысяч лет назад, когда на планете стало достаточно тепло, а темпы подъема морей замедлились, мангровые леса стали распространяться по побережьям.

Палеоклиматические модели позволили оценить скорость роста уровня воды для различных регионов в тот период, а образцы указали на момент, в который начали расти мангры. По их данным, рост лесов стартовал, когда океан стал прибывать менее чем на 6,1 миллиметра в год. Сегодня ситуация иная, и высокое содержание углекислого газа в атмосфере позволит растениям быстрее накапливать биомассу. Тем не менее, по расчетам ученых, семь миллиметров в год - это предел, который способны вынести мангровые леса.

Авторы отмечают, что при сохранении существующих тенденций уже к 2050 году океан начнет прибывать по шесть-семь миллиметров в год, и даже при максимально благоприятном сценарии сокращения выбросов парниковых газов этот уровень будет достигнут в 2100 году. Возможно, после этого повсеместную гибель мангровых лесов будет уже не остановить.