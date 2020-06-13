Не все потеряно: половина Земли еще не подвержена влиянию человека

Согласно исследованию, примерно половина территорий планеты не была подвержена серьезному влиянию человека( без учета земель, которые находятся в вечной мерзлоты).

В исследовании были сопоставлены четыре глобальные карты, на которых изображены территории антропогенного землепользования. Это почвы, которые обрабатывают, возделывают люди. Наиболее пострадавшая половина земель включает в себя города, пахотные земли, места интенсивного скотоводства и территории, где добывают полезные ископаемые.

Обнадеживающий вывод из этого исследования состоит в том, что если мы будем действовать быстро и решительно, то есть возможность сохранить примерно половину суши в относительно нетронутом состоянии. - Джейсон Риджио, ученый в музее дикой природы и биологии рыб Калифорнийского университета в Дэвисе.

Нетронутые земли помогают очищать воздух и воду, перерабатывают питательные вещества, повышают плодородие почвы и разрушают отходы жизнедеятельности. Все мероприиятия по поддержанию этих территорий оценивают в триллионы долларов США ежегодно.

Наиболее крупные районы с низким уровнем вмешательства человека — это бореальных леса, тундры в Северной Азии и Северной Америке, а также обширные пустыни, такие как Сахара. Эти районы, как правило, более холодные или сухие, поэтому они наименее пригодны для сельского хозяйства.

Районы с низким уровнем влияния человека — это не обязательно те, где нет людей, домашнего скота и сельского хозяйства. Авторы исследования отмечают, что в относительно нетронутые территории были включены и те места, где работа, возделывание земель или добыча полезных ресурсов происходит с уважением по отношению к природе.