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Асимметричные условия: Западная Антарктида тает быстрее, чем Восточная

Асимметричные условия: Западная Антарктида тает быстрее, чем Восточная
Обновлено 02:52 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay
Ученые выяснили, почему Западная Антарктида тает быстрее, чем Восточная. Все дело в линейных трендах приземного воздуха и температурах морей, окружающих материк.

Команда исследователей, связанных с несколькими учреждениями в Южной Корее, нашла возможную причину потепления в Западной Антарктиде, а также причину того, что этот процесс там происходит быстрее, чем в Восточной Антарктиде. В своей статье они описывают исследования, посвященные трендам температуры поверхности земли и воздуха в регионе за последние несколько десятилетий. Для анализа они применяли математические модели

Свою работу исследователи из Корейского полярного исследовательского института обнародовали в журнале Science Advances.

Ученые уже знали, что из-за глобального потепления Антарктида тает асимметрично, но не знали, почему. Чтобы найти объяснение, исследователи начали с предположения, что такие различия, вероятно, связаны с естественной изменчивостью климата. Чтобы выяснить, так ли это, они провели исследование, состоящее из двух частей.

Первая часть исследования включала в себя изучение климатических данных, собранных в регионе за период с 1958 по 2012 годы. Целью ученых было выяснить, могут ли они определить тенденции. Вторая часть исследования включала в себя применение эмпирической ортогональной функции к данным о погоде, чтобы объяснить изменчивость во времени. При этом они обнаружили, что повышение температуры поверхности воды в морях Беллинсгаузена и Амундсена, по-видимому, является движущей силой асимметричного потепления. Они также выяснили изменчивость температуры приземного воздуха в течение нескольких десятилетий, которую исследователи приписывают климатическим колебаниям в тропиках (например, Южное колебание Эль-Ниньо) — предполагается, что такие колебания также, вероятно, играют роль в различиях в степени потепления. в Антарктиде.

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Исследователи обнаружили, что асимметричные условия возникли из-за обратной связи между атмосферой над океаном и атмосферой над поверхностью материка. А более теплые морские температуры вблизи западных частей Антарктиды имели положительную обратную связь с верхними атмосферными слоями, найденными над западными частями региона.

В итоге, по словам ученых, климатические различия, которые наблюдались в регионе, вероятно, связаны с естественными факторами изменчивости климата, реагирующими на глобальное потепление.

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Глобальное потепление, Антарктида.

Автор:

Телеграф
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