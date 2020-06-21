Грета Тунберг сравнила изменение климата с COVID-19

Эко-активистка Грета Тунберг считает, что изменение климаттак же опасно, как и пандемия.

17-летняя шведская эко-активистка Грета Тунберг напомнила, что изменение климата на планете так же опасно, как и пандемия COVID-19.

Об этом сообщает BBC.

Тунберг отметила, что какой-либо "план зеленого восстановления" не сможет преодолеть изменение климата. Активистка считает, что единственный способ остановить глобальное потепление на Земле - это кардинально изменить образ жизни. Однако она не верит, что есть лидеры стран, которые имеют смелость способствовать этому.

По словам Греты Тунберг, единственный положительный эффект, который может возникнуть в результате пандемии коронавируса, заключается в том, что он изменит отношение людей к глобальным кризисам. Тунберг отмечает, что политики сейчас прислушиваются к мнению ученых и экспертов.

"Внезапно люди, находящиеся у власти, говорят, что сделают все, что нужно, потому что человеческая жизнь бесценна", - заявила Грета.