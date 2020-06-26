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Деревья в стрессе: леса не могут "подстроиться" к изменениям климата

Деревья в стрессе: леса не могут "подстроиться" к изменениям климата
Обновлено 08:37 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay
Исследователи заявили, что леса в Европе не могут адаптироваться к изменению климата. Часть из них погибают из-за нарушения круговорота воды.

Исследователи объяснили, что последние пять лет были одними из самых теплых в Центральной Европе. Именно поэтому дендрологи заметили, что многие леса не могут адаптироваться к изменениям.

Исследователи из Германии и Швейцарии смогли подтвердить это физиологическими измерениями. Когда становится слишком жарко, большинство деревьев теряет слишком много воды через свою поверхность. В результате отрицательное напряжение в ткани дерева становится слишком большим, что в конечном итоге приводит к тому, что транспорт воды в нем прерывается.

Уже в течение лета 2020 года у большинства экологически важных видов деревьев наблюдались сильные симптомы стресса, связанные с засухой, включая обесцвечивание листьев и их преждевременное опадание.

Кроме того, в 2019 году ученые обнаружили неожиданно резкие реакции на засуху: многие широколиственные деревья не развернули свои листья и погибли. Другие деревья, пережившие засуху 2018 года, не выдержали последующей засухи 2019 года или стали более восприимчивы к заражению жуками-короедами или грибами.

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"Ель пострадала сильнее всего, в основном из-за того, что этот горный вид был посажен вне своей естественной среды обитания в Центральной Европе. Неожиданным для нас было то, насколько сильно пострадали буковые деревья. До этого бук считался "будущим видом деревьев", которое выдержит любые изменения, но теперь нам придется пересмотреть этот факт", — отметили ученые.

Климатические условия весной 2020 года снова были слишком суровыми для деревьев в Европе. "К счастью, в июне 2020 года мы наблюдали большое количество осадков. Это смягчило ситуацию, но дефицит воды в более глубоких слоях почвы, конечно же, не был восполнен", — добавили исследователи.

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Все по теме:

Экология, Лес, Климат, Деревья, Изменение климата.

Автор:

Телеграф
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