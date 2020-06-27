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ТОП 10: Самые большие змеи в мире (Фото)

ТОП 10: Самые большие змеи в мире (Фото)
Обновлено 14:14 Сегодня Телеграф udivitelnoe.temaretik.com Фото: pixabay.com
Люди могут быть высокими или низкими, худыми или толстыми, но мы никогда не оцениваем наши тела по длине. Это может объяснить, почему длинные существа всегда привлекают наш взгляд.
  • 1

    Черная мамба

    Длина: 4,5 метров

    Одного укуса черной мамбы хватит, чтобы свалить буйвола. Человек же почти не имеет шанса выжить: яд слишком быстро распространяется по организму. Ко всему прочему, эта змея невероятно быстра и способна развивать до 19 км/ч по ровной местности.

  • 2

    Удав

    Длина: 4 метра

    Кинематограф превратил удава в опаснейшее создание, способное вырастать до невероятных размеров. В реальности же, длина обыкновенного питона не превышает четырех метров, а питается он мелкими млекопитающими и птицами.

  • 3

    Королевская кобра

    Длина: 5,6 метра

    А это — самая крупная из отряда ядовитых змей. Средняя длина королевской кобры — около 4 метров, рекордсмен же достигал пяти с половиной метров.

  • 4

    Индийский питон

    Длина: 6 метров

    Внешне индийский питон очень похож на бирманского: его даже называют светлым тигровым питоном. Окрас индийского отличается вкраплениями красноватых полосок, расположенных по бокам туловища.

  • 5

    Бирманский питон

    Длина: 9,15 метров

    Бирманский, или темный тигровый питон способен вырастать до 9,15 метров — именно такой был пойман зоологами на Кубе. Однако чаще всего длина представителей этого вида не превышает пяти метров.

  • 6

    Гигантская анаконда

    Длина: 11,43 метра

    В настоящий момент длиннейшей анакондой в мире считается змея, которую передали в дар Нью-Йоркскому зоологическому обществу. Девять метров и сто тридцать килограммов — опаснейшее сочетание параметров. Но несколькими годами ранее фермеры Колумбии наткнулись на еще более крупный экземпляр: пойманная ими анаконда достигала почти двенадцати метров в длину.

  • 7

    Сетчатый питон

    Длина: 12,2 метра

    Самая длинная змея в мире. Чаще всего в природе встречаются экземпляры по 7-7,5 метров, но в одном из зоопарков Австралии долгое время жил рекордсмен, питон Дейв, выросший аж до 12,2 метров.

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Все по теме:

Экология, Животные, Змеи, Длинные змеи.

Автор:

Телеграф
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