ТОП 10: Самые большие змеи в мире (Фото)

1 Черная мамба Длина: 4,5 метров Одного укуса черной мамбы хватит, чтобы свалить буйвола. Человек же почти не имеет шанса выжить: яд слишком быстро распространяется по организму. Ко всему прочему, эта змея невероятно быстра и способна развивать до 19 км/ч по ровной местности.

2 Удав Длина: 4 метра Кинематограф превратил удава в опаснейшее создание, способное вырастать до невероятных размеров. В реальности же, длина обыкновенного питона не превышает четырех метров, а питается он мелкими млекопитающими и птицами.

3 Королевская кобра Длина: 5,6 метра А это — самая крупная из отряда ядовитых змей. Средняя длина королевской кобры — около 4 метров, рекордсмен же достигал пяти с половиной метров.

4 Индийский питон Длина: 6 метров Внешне индийский питон очень похож на бирманского: его даже называют светлым тигровым питоном. Окрас индийского отличается вкраплениями красноватых полосок, расположенных по бокам туловища.

5 Бирманский питон Длина: 9,15 метров Бирманский, или темный тигровый питон способен вырастать до 9,15 метров — именно такой был пойман зоологами на Кубе. Однако чаще всего длина представителей этого вида не превышает пяти метров.

6 Гигантская анаконда Длина: 11,43 метра В настоящий момент длиннейшей анакондой в мире считается змея, которую передали в дар Нью-Йоркскому зоологическому обществу. Девять метров и сто тридцать килограммов — опаснейшее сочетание параметров. Но несколькими годами ранее фермеры Колумбии наткнулись на еще более крупный экземпляр: пойманная ими анаконда достигала почти двенадцати метров в длину.