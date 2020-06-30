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Южный полюс оказался очень восприимчив к потеплению: разогревается в три раза быстрее остального мира

Южный полюс оказался очень восприимчив к потеплению: разогревается в три раза быстрее остального мира
Обновлено 02:31 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay
Исследование, опубликованное в научном журнале Nature Climate Change, показало, что Южный полюс за последние 30 лет наблюдений нагревается в три раза быстрее, чем другие части Земли. Возможно, вины человека в этом нет. Об этом сообщает Gizmodo.

Ученые считали, что теплый воздух не достигает Антарктиды так же легко, как остальные части земного шара. Но новое исследование показало, что даже Южный полюс не застрахован от влияния антропогенных изменений климата.

Исследование, опубликованное в журнале Nature Climate Change, сообщает, что за последние 30 лет этот регион нагревался в три раза быстрее, чем любой другой участок нашей планеты. В период с 1989 по 2018 год здесь наблюдалась самая большая за последние 30 лет тенденция потепления — увеличение температуры на 0,61 °C за 10 лет.

Группа ученых проанализировала данные, полученные с помощью 20 метеорологических станций, которые несколько десятков лет измеряют температуру в этой части планеты, и подтвердила свою теорию.

"Этот вывод является особенно важным, потому что ранее казалось, что Южный полюс невосприимчив к потеплению", — отметили исследователи.

Ученые подчеркнули необходимость дальнейших исследований: из-за небольшого количества записей о температуре и короткой истории наблюдений метеорологических станций во внутренних районах Антарктиды они мало знают об изменениях в этой части планеты.

"Фактически мы впервые сказали о том, что внутренние регионы Южного полюса подвержены резким и экстремальным климатическим колебаниям", — добавили исследователи.

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Наряду с температурой команда изучила атмосферные данные. Оказалось, что повышение температуры связано не только с деятельностью человека, но и более низким атмосферным давлением в Веддельском море, вдоль северного побережья континента, который приносит более теплый воздух из Южной Атлантики к Южному полюсу. Вероятно, это связано с повышением температур в западной части Тихого океана.

Авторы обнаружили, что уровень потепления пока находится в пределах возможного порога естественной изменчивости климата, но они подчеркивают, что выбросы парниковых газов от человека усугубляют ситуацию.

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Все по теме:

Глобальное потепление, Антарктида, Изменения Климата.

Автор:

Телеграф
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