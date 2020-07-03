ТОП 8 необычайно огромных насекомых планеты (Фото)

Известно, что на одного человека приходятся около 250 миллионов особей насекомых. Далеко не все из этих насекомых — безобидные мошки и домашние тараканы. В этом посте мы расскажем вам о самых жутко-огромных насекомых, встречающихся в мире.

Гигантский паук-верблюд

Впервые этот вид был обнаружен американскими солдатами в пустыне Афганистана и быстро оброс мифами: якобы, пауки-верблюды передвигаются со скоростью 48 км в час, питаются внутренностями верблюдов и сжирают людей во сне, парализуя их ядом. На самом же деле пауки-верблюды вполне мирный и не агрессивный вид, укусы их не смертельны, хоть и довольно болезнены. А скорость передвижения, действительно довольно высокая для паукообразного, всё же существенно уступает скорости человеческого шага.

Мотылёк Atlas

Верите или нет, но эта фотография — не фотошоп: размах крыльев этого мотылька достигает 25 см. И это — один из самых огромных видов бабочек в мире. Они водятся в Юго-Восточной Азии. Эти бабочки не могут питаться из-за не полностью сформированного рта, поэтому живут не более двух-трёх недель.

Жук-голиаф

Эти жуки являются самыми тяжёлыми в мире, масса их тела достигает 100 грамм, что делает из голиафов настоящих рекордсменов. Из-за своего веса при полёте жуки издают характерные звуки, похожие на жужжание игрушечного вертолёта. Голиафы обитают в тропических лесах Африки. Их личинки богаты белком, поэтому используются в изготовлении кормов для животных.

Гигантский водяной клоп

Гигантские водяные клопы водятся в тропических и субтропических районах, а также в районах с умеренным климатом, преимущественно в пресных водоёмах. Встречаются в Северной Америке, Южной Америке, Австралии и Восточной Азии. Питается, в основном, змеями, рыбой и даже черепахами. В длину водяные клопы могут достигать 12 сантиметров. Для несчастных пловцов укус этого насекомого может обернуться необратимыми последствиями и рваными ранами.

Гигантская уэта

Это довольно милые кузнечики для фантазий Фредди Крюгера. Уэта считается одним из самых тяжёлых насекомых. К счастью, гигантские уэта встречаются только на острове Литл Барьер в Новой Зеландии.

Гигантские уэта достигают 10 сантиметров в длину, не считая лап и антенн. Масса их тела порой превышает 70 грамм. Несмотря на то, что выглядят уэта устрашающе, некоторые люди держат их в качестве домашних питомцев.

Амазонская гигантская сороконожка

Один из самых крупных видов многоножек, может достигать 35 см в длину. Каждый коллекционер насекомых стремится обзавестись гигантской амазонской сороконожкой, однако не стоит забывать, что её ядовитые укусы смертельны для многих млекопитающих и очень опасны для человека. Яд вызывает отёк, сильную боль, лихорадку и озноб.

Плотоядные сороконожки питаются всем, что попадается им на пути: ящерицами, лягушками, змеями, птицами, мышами.

Птицеед

Паук-птицеед официально признан самым большим пауком на планете. Размах ног этого насекомого достигает 30 см, а вес может превышать 170 грамм. Птицеед уступает только гигантскому Охотнику в размахе конечностей, но сильно превосходит последнего по размерам и массе тела.

Несмотря на прозвище, птиц этот паук ест нечасто. Он предпочитает лягушек, змей и летучих мышей. Укус птицееда безвреден для человека, а по ощущениям напоминает укус осы. Чего нельзя сказать о защитных ядовитых волосках, покрывающих тело паука: у людей они могут вызвать различные реакции, от простого раздражения до невыносимого зуда.

Японские шершни

Эти насекомые в пять раз превышают размеры обычных медоносных пчёл, которые, являются излюбленной мишенью шершней. Медоносные пчёлы были завезены в Японию извне, поэтому не имеют естесственной защиты от таких крупных насекомых как японские шершни. Три особи японских шершней могут уничтожить колонию из 30 000 медоносных пчёл. Однако пчёлы всё же смогли выработать защитный механизм. Когда они замечают шершня, то окружают его роем и жалят до смерти.

Несмотря на то, что японские шершни избегают людей, их яд достаточно токсичен для того, чтобы убить человека. Ежегодно около 70-и человек умирает в Японии от укусов шершней.