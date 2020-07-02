Больше трех сотен слонов один за другим погибли по неизвестной причине у водопоя в Африке

Первые подтвержденные смерти животных зафиксировали еще в мае этого года. Уже к началу июня экологи насчитали 169 погибших слонов, теперь это число увеличилось более чем в два раза.

На севере Ботсваны (государство на юге Африканского континента) разворачивается природоохранная катастрофа. Как сообщает издание The Guardian, за последние два месяца там погибли 350 слонов. Причину ученые пока что установить не могут.

Туши многих из них лежат мордой вниз, что свидетельствует о внезапном падении животного. Почти две трети трупов были найдены неподалеку от источников воды, на охраняемых территориях дельты реки Окаванго. Стоит отметить, что в соседних странах ничего подобного не происходит.

Внезапные смерти слонов могли быть связаны с деятельностью браконьеров, которые часто используют для отравления животных цианид. Однако клыки всех погибших слонов оставались нетронутыми. Также рядом не обнаружили трупов животных и птиц, питающихся падалью, которые могли бы отравиться, пируя на мертвой туше.

Еще одна версия — в водоемах дельты Окаванго появился некий неизвестный науке патоген. Местные жители сообщили журналистам The Guardian, что видели слонов, которые вели себя странно и ходили кругами. Это может быть симптомом болезни, поражающей нервную систему зверей независимо от возраста и пола.

По словам Найла МакКанна, сотрудника британской благотворительной организации National Park Rescue, с таким массовым вымиранием слонов ученые не сталкивались очень давно. МакКанн также удивился, что местное правительство еще в мае не отправило в лаборатории биологические образцы, взятые у погибших животных, так как загадочная болезнь может быть опасна и для людей.

Уэстон Кирилл Таоло, исполняющий обязанности директора департамента дикой природы и национальных парков Ботсваны, в свою очередь, объяснил задержку с отправкой биоматериалов на анализы ограничениями, связанными с пандемией Covid-19. "Мы направили [образцы] на тестирование и ожидаем результатов в течение следующих нескольких недель", — заявил чиновник.

Ботсвана долгое время была "райским уголком" для африканских слонов. В этой стране обитает самая большая популяция слонов на континенте — около 135 тысяч; примерно 10% из них населяют дельту Окаванго. Однако в 2019 году ученые сообщили о всплеске браконьерства в Ботсване, что связано с отменой ряда ограничений на слоновью охоту в стране. Кроме того, в прошлом году около сотни слонов погибли из-за вспышки сибирской язвы.

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