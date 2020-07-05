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Тенденция заметно ускорилась: исследование показало, что тепловые волны участились и удлинились

Тенденция заметно ускорилась: исследование показало, что тепловые волны участились и удлинились
Обновлено 19:59 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pexels.com
Ученые из Центра передового опыта Австралии по исследованию экстремальных климатических явлений заявили, что с 1950-х годов волны тепла на планете увеличились как по длине, так и по частоте почти на всей планете.

Первая всеобъемлющая глобальная оценка тепловых волн показала, что с 1950 года они стали чаще и продолжительнее по всей планете. Детали исследования, опубликованные в журнале Nature Communications, также позволили получить новый метрический показатель суммарного количества тепла. Он показал, сколько тепла содержится в отдельных тепловых волнах и сезонах. Как и ожидали исследователи, это число растет.

Например, в самый жаркий сезон в Австралии температура стала суммарно выше на 80°C. В Средиземноморье самые экстремальные сезоны были на 200°C жарче по сравнению с «нормальными сезонами».

"За последние 70 лет мы можем наблюдать все больше и больше тепловых волн по всему миру. Но теперь эта тенденция заметно ускорилась. Если суммировать температуру, то мы можем увидеть, что тепло по всему миру увеличилось на 1°C-4,5°C градусов. В некоторых странах она увеличились и на 10°C" - ведущий автор исследования Сара Перкинс Киркпатрик.

Единственная метрика тепловых волн, в которой не наблюдается ускорение — это интенсивность тепловых волн. Однако это объясняется тем, что во всем мире стало больше жарких дней, а тепловые волны стали более продолжительными. При измерении средней температуры в более длинных тепловых волнах любые изменения интенсивности практически незаметны.

Например, в Средиземноморье наблюдался резкий всплеск тепловых волн. В период 1950-2017 годов там наблюдалось увеличение тепловых волн на два дня в сезон. Однако в период с 1980 по 2017 год этот показатель увеличился до 6,4 дней в сезон.

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В разных регионах этот процесс происходит в разном темпе: в Амазонке, северо-восточной части Бразилии, Западной Азии и Средиземноморье наблюдаются быстрые изменения тепловых волн. Однако в таких регионах, как Южная Австралия и Северная Азия, изменения происходят медленными темпами.

Однако, независимо от этого, исследователи предупреждают, что уязвимые страны с менее развитой инфраструктурой пострадают от экстремальной жары больше всего.

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Экология, Тепло, Климат.

Автор:

Телеграф
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