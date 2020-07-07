Страдают не только люди: микропластик вредит личинкам лобстера

Новое исследование от лаборатории биологических наук Бигелоу показывают, что загрязнение океана микропластиком влияет на жизнь омаров на любой ее стадии. Частицы микропластика ухудшают питание и дыхание животных.

В сегодняшнем океане организмы подвергаются воздействию столь многих факторов окружающей среды, что от некоторых из них напрямую зависит, выживет ли тот или иной организм. Лобстеры играют фундаментальную роль в экосистеме залива Мэн, а также в экономике штата, и важно, чтобы мы понимали, как загрязняющие вещества влияют на их развитие - Пати Матрай, автор исследования и старший научный сотрудник лаборатории биогелевых наук об океане.

Микропластичные волокна поступают в океан из сточных вод, они также могут образовываться в океане по мере разрушения более крупных материалов. Пластмассы имеют тенденцию плавать на поверхности, где они подвергаются воздействию солнечного света и волн, которые в конечном итоге разрушают пластик до мелких частиц.

Молодые омары проходят через четыре стадии во время своего развития. Исследователи обнаружили, что физиология каждой стадии определяет, как животные взаимодействуют с пластиковыми волокнами. Самые молодые омары не потребляли пластик, но он начал накапливаться под раковинами, которые защищают их жабры. В экспериментах, где личинки подвергались воздействию большого количества волокон, самые молодые особи выживали с наименьшей вероятностью.

Более старые личинки омаров не накапливали волокна под своими раковинами, но они поглощали частицы, которые накапливались в пищеварительной системе.

Ученые хотят продолжить свои исследования, чтобы понять, как микропластик взаимодействует с другими живыми организмами.