Пожары в Арктике: в атмосферу попало рекордное количество углекислого газа

По информации издания, выброс столь существенных объемов углекислого газа способствует общему потеплению климата и ускоренному таянию вечной мерзлоты. Кроме того, как отметила газета, "дым от пожаров в Сибири, похоже, распространяется над северной частью Тихого океана и достигает штатов на северо-западе США".
Процесс потепления в Арктике идет в два с половиной раза быстрее, чем в среднем на планете, а почвы в этом регионе стали значительно суше, полагают специалисты.
"Повышение температуры и уменьшение содержания влаги в поверхностном слое почвы создают условия для того, чтобы пожары распространялись на большей территории и становились более длительными", — приводит The New York Times мнение эксперта Европейского центра среднесрочных метеопрогнозов Марка Пэррингтона.
Аномально высокие температуры в Арктике могут служить указанием на то, что нынешний год станет одним из пяти самых теплых за все время метеонаблюдений, отметило издание, сославшись, в частности, на то, что в российском Верхоянске температура 20 июня поднималась до 38 градусов Цельсия, а в средняя температура в Европе в июне была на 1,3 градуса выше аналогичного показателя за период с 1981 по 2010 год.