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Пожары в Арктике: в атмосферу попало рекордное количество углекислого газа

Пожары в Арктике: в атмосферу попало рекордное количество углекислого газа
Обновлено 03:21 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер
Пожары в Арктике в июне стали причиной выброса в атмосферу 59 млн тонн углекислого газа, что стало рекордом за последние 18 лет наблюдений. Об этом сообщила во вторник газета The New York Times со ссылкой на результаты исследований, проведенных Европейским центром среднесрочных метеопрогнозов.

По информации издания, выброс столь существенных объемов углекислого газа способствует общему потеплению климата и ускоренному таянию вечной мерзлоты. Кроме того, как отметила газета, "дым от пожаров в Сибири, похоже, распространяется над северной частью Тихого океана и достигает штатов на северо-западе США".

Процесс потепления в Арктике идет в два с половиной раза быстрее, чем в среднем на планете, а почвы в этом регионе стали значительно суше, полагают специалисты.

"Повышение температуры и уменьшение содержания влаги в поверхностном слое почвы создают условия для того, чтобы пожары распространялись на большей территории и становились более длительными", — приводит The New York Times мнение эксперта Европейского центра среднесрочных метеопрогнозов Марка Пэррингтона.

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Аномально высокие температуры в Арктике могут служить указанием на то, что нынешний год станет одним из пяти самых теплых за все время метеонаблюдений, отметило издание, сославшись, в частности, на то, что в российском Верхоянске температура 20 июня поднималась до 38 градусов Цельсия, а в средняя температура в Европе в июне была на 1,3 градуса выше аналогичного показателя за период с 1981 по 2010 год.

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Все по теме:

Пожары, Арктика, Глобальное потепление, Изменения Климата.

Автор:

Телеграф
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