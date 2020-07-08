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Гавайские острова под угрозой: новый вид водорослей активно заражает воду

Гавайские острова под угрозой: новый вид водорослей активно заражает воду
Обновлено 19:06 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay
Недавно идентифицированные, быстрорастущие виды водорослей представляют серьезную угрозу для коралловых рифов и экосистемы океана. Они были обнаружены в Морском национальном памятнике Папаханаумокуакеа группой исследователей из Гавайского университета, Западно-Австралийского гербария, Колледжа Чарльстона и Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA).

Недавно названная исследователями водоросль Chondria tumulosa не имеет известного происхождения. Однако у нее наблюдается удушение целых рифов и кораллов, местных водорослей и других организмов, обитающих на одном из северных атоллов. Новый вид также имеет «похожий на камыш» рост и, по-видимому, легко отделяется и распространяется.

Я думаю, что это предупреждение о тех изменениях, которые должны произойти в отношении северо-западных Гавайских островов. До сих пор мы не сталкивались с такой серьезной проблемой, как эта, когда у нас появился вредный вид, который за короткое время внес такие глубокие изменения в рифы. - Элисон Шервуд, профессор Колледжа естественных наук Университета Маноа.

Этот вид не был широко распространен, когда впервые был обнаружен дайверами NOAA в 2016 году, но посещение того же района в 2019 году показало, что в настоящее время он покрывает до нескольких тысяч квадратных метров на атолле Жемчужина и Гермес.

Пока ученые не поймут, является ли этот вид аборигенным или интродуцированным, и пока не будет понятно, что является причиной этой вспышки, крайне важно, чтобы дайверы-исследователи и судна непреднамеренно не транспортировали этот вид на другие острова. Сейчас все снаряжение ученых для дайвинга пропитано отбеливателем и все лодки были обрызганы им до возвращения в Гонолулу.

Новые виды водорослей на атолле Перл и Гермес. Предоставлено: NOAA/Национальные морские заповедники

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Исследователи проведут картирование и молекулярный анализ, а также разработают стратегии смягчения, чтобы помочь в разработке соответствующих действий управления.

Это очень разрушительные морские водоросли, которыми могут зарасти целые рифы, предупреждают ученые. Сейчас главная задача исследователей выяснить, где находится новый вид в настоящее время и что можно сделать для его управления.

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Экология, Водоросли, Коралловый риф.

Автор:

Телеграф
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