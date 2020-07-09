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Чтобы охладиться после выбросов: планете для восстановления требуются десятилетия

Чтобы охладиться после выбросов: планете для восстановления требуются десятилетия
Обновлено 17:47 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay
Ученые из Центра международных исследований климата CICERO в Осло, Норвегия провели ряд расчетов и создали модель изменений на планете при глобальном потеплении. Они нашли доказательства того, чтобы на охлаждение планеты после сокращения выбросов парниковых газов могут потребоваться десятилетия.

Планета продолжает нагреваться из-за антропогенных выбросов парниковых газов. Поэтому ученые продолжают пытаться предсказать, как планета отреагирует. В этой новой работе исследователи задались вопросом, что может произойти, если люди предпримут серьезные усилия по сокращению выбросов парниковых газов.

Работа включала использование нескольких климатических моделей для определения того, как планета будет реагировать на различные уровни сокращения выбросов, а также на сокращение различных типов выбросов.

Исследователи обнаружили, что только сокращение содержания углекислого газа приведет к обращению вспять текущей тенденции глобального потепления — и это займет много времени.

Появление температурного сигнала при переходе от одного пути выбросов RCP к другому. Толстые линии показывают расчеты от MAGICC6. Тонкие линии показывают эволюцию межгодовой изменчивости глобальной средней температуры поверхности, извлеченной из ОБЪЕКТИВА CESM1. Треугольники над графиками указывают количество членов ансамбля, где разница температур между RCP значительна при учете внутренней изменчивости. Предоставлено: Nature Communications (2020).

Но сокращение выбросов и других газов также имеет значение. Без таких шагов планете потребовалось бы намного больше времени для охлаждения.

Ученые запрограммировали модель представлять строгие ограничения выбросов (около нуля), начиная с этого года. Эти условия не кажутся реалистичными, и при таких условиях модель показала — до 2033 года планета начнет реагировать положительно. Когда же они запрограммировали модель для мира, достигающего RUCP2.6 (климатический сценарий, который, как полагают многие в этой области, представляет собой достижимое сокращение выбросов) в этом году, то положительных изменений не было до 2047 года. Если выбросы будут сокращены на 5 процентов каждый год, мы увидим некоторые результаты к 2044 году.

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Исследователи признают, что результаты, представленные их моделью, не могут быть использованы в качестве предиктора реальных событий, хотя и предполагают, что она дает представление о том, с чем сталкивается человечество. Кроме того, она очень убедительно показывает, что время имеет существенное значение. Чем дольше мы ждем, чтобы резко сократить выбросы, тем больше времени потребуется для восстановления после нанесенного ущерба.

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Экология, Загрязнение, Выбросы.

Автор:

Телеграф
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