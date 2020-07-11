В Нигерии сфотографировали вымирающих горилл с детенышами (Фото)

Экологи сфотографировали в лесах на юге Нигерии речных горилл, которые находятся на грани исчезновения. Об этом сообщает ВВС.

"Экологам удалось сделать несколько редких фото речных горилл, которые находятся на грани исчезновения. На цветных снимках - несколько взрослых горилл с детенышами", - говорится в сообщении.

Речные гориллы (подвид западной гориллы) - это наиболее малочисленный подвид человекообразных приматов. Всего в мире их осталось около 300 особей. Большая их часть живет в горной местности, в лесах на границе Нигерии и Камеруна. Во второй половине 2000-х годов правительство Камеруна для сохранения популяции речных горилл создало национальный парк на границе с Нигерией.

В 2012 году Общество охраны дикой природы установило около 50 камер в лесах на границе Нигерии и Камеруна, однако в их объективы эти гориллы попадают крайне редко, особенно с детенышами.

Речные гориллы тщательно избегают встреч с человеком, поэтому экологи могут делать выводы о количестве особей и ареалах их обитания преимущественно по следам, которые они оставляют в поисках пищи.

Численность речных горилл уменьшалась в течение десятилетий - из-за уменьшения мест проживания, также они часто становились жертвами браконьеров и охотников.

Самки гориллы рожают раз в четыре года. Беременность длится около 250-270 дней. Обычно горилла вынашивает одного детеныша, крайне редко - двух. Малыши питаются материнским молоком почти до трех лет.