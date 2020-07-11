В Нигерии сфотографировали вымирающих горилл с детенышами (Фото)

"Экологам удалось сделать несколько редких фото речных горилл, которые находятся на грани исчезновения. На цветных снимках - несколько взрослых горилл с детенышами", - говорится в сообщении.
Речные гориллы (подвид западной гориллы) - это наиболее малочисленный подвид человекообразных приматов. Всего в мире их осталось около 300 особей. Большая их часть живет в горной местности, в лесах на границе Нигерии и Камеруна. Во второй половине 2000-х годов правительство Камеруна для сохранения популяции речных горилл создало национальный парк на границе с Нигерией.
В 2012 году Общество охраны дикой природы установило около 50 камер в лесах на границе Нигерии и Камеруна, однако в их объективы эти гориллы попадают крайне редко, особенно с детенышами.
Речные гориллы тщательно избегают встреч с человеком, поэтому экологи могут делать выводы о количестве особей и ареалах их обитания преимущественно по следам, которые они оставляют в поисках пищи.
Численность речных горилл уменьшалась в течение десятилетий - из-за уменьшения мест проживания, также они часто становились жертвами браконьеров и охотников.
Самки гориллы рожают раз в четыре года. Беременность длится около 250-270 дней. Обычно горилла вынашивает одного детеныша, крайне редко - двух. Малыши питаются материнским молоком почти до трех лет.