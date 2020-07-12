В Британии впервые за 6000 лет появятся дикие зубры

В Великобритании зубры, возможно, никогда не жили. Однако еще шесть тысяч лет назад здесь обитал их близкий родственник и возможный предок — степной зубр (Bison priscus).

Весной 2022 года в английском графстве Кент появится стадо из четырех зубров. Как сообщает Guardian, животные должны взять на себя роль экосистемных инженеров и превратить лес в заказнике Блин-Вудс в более разнообразную среду обитания для многочисленных растений, насекомых и птиц. Стоимость проекта составляет один миллион фунтов стерлингов.

Всего несколько десятков тысяч лет назад Европу населяли многочисленные крупные млекопитающие — так называемая мегафауна. Среди них были как гигантские травоядные типа мамонтов и большерогих оленей, так и охотившиеся на них хищники. К сожалению, до современности дожили немногие из них. Судя по всему, винить в этом следует наших предков, которые чересчур усердно добывали животных ради их мяса.

Однако исчезновение мегафауны — это не просто потеря интересных животных. Крупные травоядные считаются экосистемными инженерами, которые формируют ландшафты и обеспечивают условия для существования тысяч других видов. Без них многие экосистемы не могут нормально функционировать и постепенно деградируют.

В последние годы все больше специалистов проявляет интерес к восстановлению плейстоценовой мегафауны как способу сделать экосистемы более устойчивыми и замедлить изменения климата. Поскольку клонирование вымерших животных остается невозможным, они предлагают заменять исчезнувшие виды их экологическими аналогами, а также расселять выжившие виды туда, где они исчезли в прошлом. Хрестоматийный пример такого рода — "Плейстоценовый парк" в Якутии, детище эколога Сергея Зимова.

В Европе также осуществляются похожие проекты. Например, Фонд дикой природы графства Кент сообщил о планах заселить в Великобританию зубров (Bison bonasus). Некогда эти дикие быки, порой достигающие веса в 900 килограммов, населяли большую часть европейского континента, однако в XX веке едва не вымерли. В наши дни больше всего зубров обитает в Беловежской пуще на границе Польши и Беларуси. Кроме того, небольшие популяции был созданы в некоторых регионах России и странах Европы.

Сотрудники фонда надеются, что зубр станет экологическим аналогом исчезнувшего вида. Согласно плану, животные будут прореживать молодую древесную поросль, создавая в лесу поляны. Кроме того, они будут убивать отдельные деревья, объедая с них кору. Все это создаст более разнообразную среду обитания для растений, насекомых и птиц. Среди видов, которые выиграют от заселения зубров, — западные соловьи (Luscinia megarhynchos) и обыкновенные горлицы (Streptopelia turtur), которые становятся все более редкими в Великобритании.

Осуществление проекта стоимостью один миллион фунтов стерлингов намечено на весну 2022 году. К этому сроку в заказнике Блин-Вудс в графстве Кент должны выпустить первых зубров, прибывших из Польши или Нидерландов: одного самца и трех самок. Экологи надеются, что ежегодно каждая самка будет приносить по теленку, что обеспечит постепенный рост крошечного стада. Сначала оно будет жить на огороженной площади в 150 гектаров. Когда зубры освоятся, ее увеличат до 500.

Специалисты планируют тщательно следить за здоровьем животных, однако предоставлять им пищу или укрытия не планируется. По мере роста стада его численность будут регулировать, отлавливая часть особей и отправляя их в другие регионы Великобритании.