Правильный выбор: прогрессивный мир выбирает электрические котлы

Проблемы с экологией возникают не на пустом месте. Выбросы в атмосферу продуктов сгорания приводят к отравлению воздуха, как следствие, к нарушению здоровья человека. Не меньше страдает флора и фауна планеты. Поэтому правительствами прогрессивных стран разрабатываются программы перехода на альтернативное топливо. Жители таких государств чаще используют для обогрева своего жилья и нагрева воды электричество.

Страны ЕС переходят на электрокотлы

Ярким примером разумного подхода к проблеме экологии выступает Дания. Парламентом страны подписано Климатическое соглашение, по которому государство обязуется к 2030 году сократить выбросы в атмосферу CO2 на 70%. Сравнивать будут с 1990 годом. Для этих целей на двух островах в Северном и Балтийском морях создаются ветроэнергетические центры общей мощностью в 5 Гигаватт. Также в планах еще одно строительство оффшорной ветровой электростанции на один ГВт. Это не считая, что два подобных проекта чуть меньшей мощности вводятся в эксплуатацию уже в 2021 году.

Энергетические острова, кроме производства электроэнергии, решат проблему ее долгосрочного сохранения, будут задействованы новейшие технологии по преобразованию энергии в зеленое топливо.

Из-за этого при строительстве недвижимости особое внимание уделяется повышению энергоэффективности новых зданий. Старые дома, а также промышленность, использующая вредные энергоресурсы, постепенно подвергаются переделкам. На эти нужды правительства стран выделяют дополнительное финансирование.

Альтернатива газовому отоплению

Несмотря на широкий ассортимент электрокотлов представленных на рынке Украины, в чем можно удостоверится здесь "Электрические Котлы", по-прежнему природный газ выступает самым массовым видом топлива. Поэтому большинство частных домов использует котлы на этом энергетическом ресурсе. Но находятся немало владельцев зданий, которые выбирают электричество для обогрева своего жилья. Процент квартир, которые перешли на автономное электрическое отопление, значительно больше.

Для этих целей используют установку конвекторов в каждой комнате. Но если система водяного отопления находится в хорошем состоянии, то чаще всего ее подключают к электрическому котлу. Имеется мнение, что такой вид обогрева намного эффективнее, поскольку у воды большая тепловая инертность.

Преимущества электрокотла

Многие застройщики убеждены, что установка в загородном доме оборудования, работающего на электричестве, намного выгоднее, чем монтаж газовой аппаратуры. Поскольку отпадает необходимость в прокладывании персональной магистрали. К тому же подключение к основному трубопроводу и дорого, и порой чрезвычайно затруднено.

Достоинства применения электрокотла неоспоримы:

Для установки аппаратуры нет нужды в получении разрешений

Не требуется ни проект, ни акт ввода в эксплуатацию

С монтажом можно справиться самостоятельно

Не требуется прокладка труб

Не нужно отдельных помещений под оборудование

Нет необходимости в обустройстве дымохода

Нет нужды устанавливать датчики задымленности

Отсутствуют продукты горения

Аппаратура просто настраивается и управляется

Монтаж оборудования

Простота монтажа обманчива, доверить такую серьезную операцию лучше профессионалам. Для этого обращаются в инженерную компанию, которая занимается проектированием и установкой климатического оборудования. Разумным подходом будет и покупка электрического котла у такой организации.

Сертифицированные сотрудники помогут в выборе модели и предложат несколько вариантов. Для этого будут проведены предварительные расчеты, которые сделают намного грамотнее, поскольку будут учитываться буквально все нюансы, при помощи специального программного обеспечения.

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