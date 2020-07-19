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Изменение климата: аномальную жару прогнозируют в будущем

Изменение климата: аномальную жару прогнозируют в будущем
Обновлено 15:02 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
В будущем миллионы людей во всем мире будут подвергаться опасному уровню тепловой нагрузки - состояния, которое может привести к прекращению работы органов.

Многие живут в развивающихся странах и выполняют работу, которая подвергает их потенциально опасным для жизни условиям. Люди работают на открытом воздухе на фермах, а также в душных помещениях, где о нормальном кондиционированном воздухе не может быть и речи.

Глобальное потепление уже сейчас негативно сказывается на летние погодные условия, а в будущем сезон станет  "слишком жарким для людей".

"Миллионы людей во всем мире могут испытать опасный уровень тепловой нагрузки - опасного состояния, что может привести к прекращению работы органов", - сообщается BBC.

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Для того, чтобы избежать опасной для организма людей теплового стресса, необходимо пить много жидкости. Но здесь есть и практическая проблема - некоторые люди не хотят пить, чтобы избежать необходимости часто ходить в туалет.

У людей есть профессиональное желание продолжать работать независимо от трудностей, чтобы не подвести коллег или клиентов во время кризиса.

По словам доктора Джейсона Ли, доцента по физиологии в Национальном университете Сингапура, люди с высокой мотивацией могут подвергаться наибольшему риску получения тепловой нагрузки и стресса.

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Все по теме:

Жара, Глобальное потепление, Климат.

Автор:

Телеграф
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