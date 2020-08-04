В лесах Амазонии стремительно распространяются пожары: активисты связывают это с действиями президента

Пожары в лесах Амазонии увеличились на 28%. Власти Бразилии опасаются, что масштабы бедствия достигнут тех же объемов, что и в 2019 году.

Согласно данным бразильского Национального космического агентства, в июле площадь пожаров выросла на 28% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Активисты винят в этом президента Бразилии Жаира Болсонару, который поощряет сельскохозяйственную и горнодобывающую деятельность в Амазонии. По их мнению, это и является основной причиной пожаров.

При этом, благодаря давлению международных инвесторов, в начале прошлого месяца власти запретили использовать искусственные пожары во время добычи ископаемых.

Данные о площади огня вызывают опасения у активистов.

"Это ужасный знак. Мы думаем, что в августе число пожаров лишь возрастет, а сентябрь будет еще хуже", - говорит Ане Аленкар, директор Бразильского института экологических исследований в Амазонии.

В институте считают, что победа Болсонару на выборах и лесные пожары имеют четкую взаимосвязь. В докладе отмечается, что бизнес в лесополосе постепенно переходит в руки мафии, а она не станет соблюдать правила эксплуатации природных ресурсов.

В прошлом году на фоне масштабных пожаров, власти Бразилии предприняли меры по борьбе с уничтожением лесов, но в этом году контролирующие органы на следят за соблюдением законодательства.

Аленкар отмечает, что леса Амазонии поглощают огромное количество атмосферного углерода, и если планета потеряет их, то это сильно ускорит глобальное изменение климата. Таким образом будут разрушены экосистемы по всей планете.