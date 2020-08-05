Изменения в мировом климате практически удвоили скорость роста лесов Новой Англии

В США исследования ученых показали, что повышение температуры и накопление парниковых газов повлияли на деревья: они стали быстрее расти и поглощать больше углекислого газа. Специалисты считают, что количество лесов в ближайшие десятилетия будет увеличиваться, но экстремальная экологическая обстановка может нарушить этот процесс. Об этом рассказали в статье в журнале Ecological Monographs, которую подготовили исследователи из 11 университетов.

Последние 25 лет специалисты наблюдали за состоянием деревьев и уровнем углерода в Гарвардском лесу в США. Им удалось собрать огромный массив данных, некоторые из которых уникальны. Ученые отмечают, что ранее (не в таких масштабных исследованиях) проследить перемещение углерода в экосистеме было сложно: в воде, почве и воздухе оно происходило с разной скоростью. Теперь им удалось описать весь цикл и роль деревьев в нем.

"Интересно, что изменения климата и состава атмосферы повысили скорость, с которой деревья поглощают углекислый газ", — отметил Адриен Финци, профессор биологии из Бостонского университета и соавтор исследования. Научная группа выяснила, что она почти удвоилась в период с 1992 по 2015 год. Исследователи считают, что это происходит из-за постоянного роста деревьев, массивы которых до сих пор восстанавливаются после масштабных вырубок в XVI-XX веках.

Оказалось, что деревья в Гарвардском лесу растут быстрее из-за изменений климата. Особо сильно сказались повышение температуры, увеличение продолжительности вегетативного периода (во время которого дерево может развиваться), количества осадков и содержания в атмосфере углекислого газа. При этом пониженное концентрации озона, азота и серы помогло снизить уровень стресса у деревьев.

Ученые заметили, что в последние годы они — даже те, которым больше 100 лет — продолжают развиваться. Но эта тенденция способна поменяться в будущем. Во время исследования авторы выяснили, что рост деревьев может остановиться, если климат станет для них экстремальным. К тому же температура, влажность воздуха и деятельность человека приводят к распространению насекомых, которые способны серьезно навредить лесам.

Так, добавили ученые, деревья в Гарвардском лесу начали погибать из-за деятельности хермесов — насекомых-паразитов, которые появились там в начале 2000-х, — при этом выбросы углерода в атмосферу увеличились, и деревья не могли поглощать его в таких количествах. Авторы работы также отмечают, что из-за штормов и низкого качества воздуха, воды и почвы поглощение углекислого газа деревьями может снизиться. "Угроза гибели леса кажется реальной, — говорит Одри Баркер Плоткин, эколог Гарвардского леса. — Важно понять, как сильно влияют леса на окружающую среду, и сохранить их".