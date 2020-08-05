Скачать
Среда, 05.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Зеленский и Лукашенко обсудили вопрос экстрадиции задержанных боевиков "Вагнера"
Зеленский и Лукашенко обсудили вопрос экстрадиции задержанных боевиков "Вагнера"
Кабмин утвердил нового главу Кировоградской ОГА
Кабмин утвердил нового главу Кировоградской ОГА
"Луческу должен уйти": ультрас Динамо обратились к своим критикам
"Луческу должен уйти": ультрас Динамо обратились к своим критикам
"Танцы со звездами": в шоу поучаствует "холостяк" Сергей Мельник
"Танцы со звездами": в шоу поучаствует "холостяк" Сергей Мельник

Изменения в мировом климате практически удвоили скорость роста лесов Новой Англии

Изменения в мировом климате практически удвоили скорость роста лесов Новой Англии
Обновлено 16:07 Сегодня Телеграф naked-science Фото: unsplash.com
В США исследования ученых показали, что повышение температуры и накопление парниковых газов повлияли на деревья: они стали быстрее расти и поглощать больше углекислого газа. Специалисты считают, что количество лесов в ближайшие десятилетия будет увеличиваться, но экстремальная экологическая обстановка может нарушить этот процесс. Об этом рассказали в статье в журнале Ecological Monographs, которую подготовили исследователи из 11 университетов.

Последние 25 лет специалисты наблюдали за состоянием деревьев и уровнем углерода в Гарвардском лесу в США. Им удалось собрать огромный массив данных, некоторые из которых уникальны. Ученые отмечают, что ранее (не в таких масштабных исследованиях) проследить перемещение углерода в экосистеме было сложно: в воде, почве и воздухе оно происходило с разной скоростью. Теперь им удалось описать весь цикл и роль деревьев в нем.

"Интересно, что изменения климата и состава атмосферы повысили скорость, с которой деревья поглощают углекислый газ", — отметил Адриен Финци, профессор биологии из Бостонского университета и соавтор исследования. Научная группа выяснила, что она почти удвоилась в период с 1992 по 2015 год. Исследователи считают, что это происходит из-за постоянного роста деревьев, массивы которых до сих пор восстанавливаются после масштабных вырубок в XVI-XX веках.

Оказалось, что деревья в Гарвардском лесу растут быстрее из-за изменений климата. Особо сильно сказались повышение температуры, увеличение продолжительности вегетативного периода (во время которого дерево может развиваться), количества осадков и содержания в атмосфере углекислого газа. При этом пониженное концентрации озона, азота и серы помогло снизить уровень стресса у деревьев.

Климатические перемены: рекордная засуха угрожает урожаю во Франции

Ученые заметили, что в последние годы они — даже те, которым больше 100 лет — продолжают развиваться. Но эта тенденция способна поменяться в будущем. Во время исследования авторы выяснили, что рост деревьев может остановиться, если климат станет для них экстремальным. К тому же температура, влажность воздуха и деятельность человека приводят к распространению насекомых, которые способны серьезно навредить лесам. 

Так, добавили ученые, деревья в Гарвардском лесу начали погибать из-за деятельности хермесов — насекомых-паразитов, которые появились там в начале 2000-х, — при этом выбросы углерода в атмосферу увеличились, и деревья не могли поглощать его в таких количествах. Авторы работы также отмечают, что из-за штормов и низкого качества воздуха, воды и почвы поглощение углекислого газа деревьями может снизиться. "Угроза гибели леса кажется реальной, — говорит Одри Баркер Плоткин, эколог Гарвардского леса. — Важно понять, как сильно влияют леса на окружающую среду, и сохранить их".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Газ, США, Экология, Лес, Деревья.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Не только звезда "Папиных дочек": Юлия Франц была любовницей Павла Прилучного
02 5 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
03 Уже почти восемьдесят погибших: власти Ливана озвучили предварительную причину взрыва в Бейруте
04 Саакашвили: Я могу стать кандидатом на пост премьера в крупнейшей стране Европы
05 Холодное пиво и жара: совместимы ли эти вещи
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На юге Франции масштабные лесные пожары, тысячи людей эвакуировали
На юге Франции масштабные лесные пожары
Визит Зеленского в Беларусь: в посольстве назвали сроки
Визит Зеленского в Беларусь: в посольстве назвали сроки
В этом году День знаний в Украине может пройти по-новому
В этом году День знаний в Украине может пройти по-новому
Не только звезда &quot;Папиных дочек&quot;: Юлия Франц была любовницей Павла Прилучного
Не только звезда "Папиных дочек": Юлия Франц была любовницей Павла Прилучного
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь