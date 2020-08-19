Скачать
Среда, 19.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине новый антирекорд - за сутки почти две тысячи больных
В Украине новый антирекорд - за сутки почти две тысячи больных
Пандемия COVID-19: От коронавируса выздоровели более 14 миллионов человек
От коронавируса выздоровели уже более 14 миллионов человек
Куман согласился возглавить Барселону
Куман согласился возглавить Барселону
19 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
19 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

"Сами делают погоду": микробы в океане могут влиять на изменение климата

"Сами делают погоду": микробы в океане могут влиять на изменение климата
Обновлено 09:36 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pexels.com
Исследователи из США выяснили, что микробы в океане реагируют на те события, которые происходят вокруг, а меняют состав газов или аэрозолей, чтобы сбалансировать погоду.

Ученые из Американского химического сообщества создали условия океана в лаборатории и выяснили, что загрязнение воздуха меняет состав газов, которые выбрасывают микробы в океане. Таким образом, они пытаются повлиять на климатические условия вокруг.

Посредством естественных биологических процессов океанические микробы, включая бактерии, фитопланктон и вирусы, производят соединения, которые попадают в атмосферу в виде газов или аэрозолей (крошечные капельки воды или частицы в воздухе). Некоторые из этих частиц могут рассеивать облака, поглощать или отражать солнечный свет и иным образом влиять на атмосферные условия и погоду.

Удивительно, что мы не знаем больше о роли микробов в океане в изменении климата. Они могут влиять на состав атмосферы, формирование облаков и погоду. Люди могут изменять эти естественные процессы двумя способами: меняя структуру сообщества микробов и выбрасывая загрязнители воздуха, которые вступают в реакцию с соединениями микроорганизмов.

Ученые задались вопросом, как люди могут повлиять на этот термостат. Но сначала им нужно было узнать, как микробы океана влияют на климат без участия человека. Чтобы выяснить это, исследователи построили канал длиной в 32 метра и заполнили его водой. Там они вызвали цветение фитопланктона — разрастание микроскопических водорослей, которое естественным образом встречается в океанах при определенных условиях.

Глобальное потепление затронуло уже более половины Мирового океана

Ученые отслеживали газы и аэрозоли, образующиеся в воздухе над водой, измеряя такие параметры, как размер, состав, форма, ферментативная активность и pH аэрозоля. Они также изучили, как естественные изменения в сообществе микробов влияют на атмосферу вокруг.

Добавление небольшого количества атмосферного окислителя вызвало немедленное изменение состава и способности морских аэрозолей к образованию облаков. По словам ученых, окислитель вступил в реакцию с микробами в воздухе, преобразовав их в соединения, которые изменили состав первичного аэрозоля морских брызг и образовали новые типы частиц.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Экология, Климат, Микробы, Изменения Климата.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп для всех знаков Зодиака на 19 августа 2020 года
02 "Только я и природа": Настя Каменских засветила обнаженные ягодицы на природе
03 "Для большинства вирусологов и эпидемиологов станет шоком": вирусы могут передаваться через пыль
04 "Желаю им всего наилучшего": исполнитель роли Морфиуса рассказал, почему не участвует в съемках четвертой части "Матрицы"
05 "Иди изучай китайский": Лукашенко заявил, что его оппоненты хотят запретить в стране русский язык
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Курс валют на 19 августа: сколько стоит евро и доллар
Курс валют на 19 августа: сколько стоит евро и доллар
Погода на Спаса: грозы и жара разделят Украину
Погода на Спаса: грозы и жара разделят Украину
Тихановская просит ЕС &quot;поддержать пробуждение Беларуси&quot; и не признавать выборы (Видео)
Тихановская просит ЕС "поддержать пробуждение Беларуси"
Абсолютно новый дизайн: Realme назвала дату презентации новой линейки смартфонов
Абсолютно новый дизайн: Realme назвала дату презентации новой линейки смартфонов
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь