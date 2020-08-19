"Сами делают погоду": микробы в океане могут влиять на изменение климата

Исследователи из США выяснили, что микробы в океане реагируют на те события, которые происходят вокруг, а меняют состав газов или аэрозолей, чтобы сбалансировать погоду.

Ученые из Американского химического сообщества создали условия океана в лаборатории и выяснили, что загрязнение воздуха меняет состав газов, которые выбрасывают микробы в океане. Таким образом, они пытаются повлиять на климатические условия вокруг.

Посредством естественных биологических процессов океанические микробы, включая бактерии, фитопланктон и вирусы, производят соединения, которые попадают в атмосферу в виде газов или аэрозолей (крошечные капельки воды или частицы в воздухе). Некоторые из этих частиц могут рассеивать облака, поглощать или отражать солнечный свет и иным образом влиять на атмосферные условия и погоду.

Удивительно, что мы не знаем больше о роли микробов в океане в изменении климата. Они могут влиять на состав атмосферы, формирование облаков и погоду. Люди могут изменять эти естественные процессы двумя способами: меняя структуру сообщества микробов и выбрасывая загрязнители воздуха, которые вступают в реакцию с соединениями микроорганизмов.

Ученые задались вопросом, как люди могут повлиять на этот термостат. Но сначала им нужно было узнать, как микробы океана влияют на климат без участия человека. Чтобы выяснить это, исследователи построили канал длиной в 32 метра и заполнили его водой. Там они вызвали цветение фитопланктона — разрастание микроскопических водорослей, которое естественным образом встречается в океанах при определенных условиях.

Ученые отслеживали газы и аэрозоли, образующиеся в воздухе над водой, измеряя такие параметры, как размер, состав, форма, ферментативная активность и pH аэрозоля. Они также изучили, как естественные изменения в сообществе микробов влияют на атмосферу вокруг.

Добавление небольшого количества атмосферного окислителя вызвало немедленное изменение состава и способности морских аэрозолей к образованию облаков. По словам ученых, окислитель вступил в реакцию с микробами в воздухе, преобразовав их в соединения, которые изменили состав первичного аэрозоля морских брызг и образовали новые типы частиц.