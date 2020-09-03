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Загрязняет не только океаны: как микропластик влияет на жизнь в почве

Загрязняет не только океаны: как микропластик влияет на жизнь в почве
Обновлено 02:43 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: Твиттер
Международная группа исследователей обнаружила, что микропластик, проникающий в почву, может привести к уменьшению количества червей и микроартропод, которые там обитают.

Микроартроподы — одна из групп почвенных беспозвоночных, активно участвующих в декомпозиции органического вещества. В своей статье, опубликованной в Proceedings of the Royal Society B, ученые рассказывают о своем исследовании воздействия микропластика в почву.

Микропластик — это крошечные кусочки пластика, которые откололись от более крупных кусков пластика. Крошечные кусочки пластика являются основным источником загрязнения во всем мире. За последние пару лет было проведено множество исследований, посвященных влиянию микропластика на существ, обитающих в океанах, реках, ручьях и озерах.

Было обнаружено, что загрязняющие вещества изменяют репродуктивные способности морских существ, а иногда и их привычки, делая их более уязвимыми для хищников. В этой новой работе исследователи изучили, как микропластиковые загрязнители влияют на существ, обитающих в почве.

Многие существа живут в почве — более крупные, такие как суслики и черепахи, как правило, поедают более мелких существ, обитающих в почве или растительном материале. Почва также является домом для большого количества гораздо меньших существ, включая насекомых, червей и бактерий. Вместе они составляют паутину жизни со своей собственной пищевой цепочкой. Чтобы узнать больше о том, что происходит, когда микропластик попадает в эту среду, исследователи собрали образцы микропластика и смешали их со свежей чистой почвой, взятой из земли, вместе с множеством эндемичных организмов.

Эндемики — специфическая составная часть какой-либо флоры, фауны. К эндемикам относят виды, роды, семейства или другие таксоны животных и растений, представители которых обитают на относительно ограниченном ареале, представлены небольшой географической областью.

После внедрения микропластика исследователи обнаружили, что популяции червей и микроартропод (беспозвоночных животных, у которых есть экзоскелеты, которые можно увидеть невооруженным глазом, например, коллемболы и клещи) уменьшились. Дальнейшие исследования показали, что по мере внедрения большего количества микропластика численность таких существ уменьшалась.

Ученые также отметили, что введение микропластика в образцы почвы не привело к уменьшению количества бактерий, живущих в почве. В итоге, ученые предположили, что микропластик проникает сквозь почву и пищевые сети, внося изменения, которые могут повредить круговорот углерода и питательных веществ в грунте.

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Все по теме:

Экология, Загрязнение, Микропластик.

Автор:

Телеграф
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