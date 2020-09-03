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В крабах, устрицах, кальмарах: экологи обнаружили микропластик во всех морепродуктах

В крабах, устрицах, кальмарах: экологи обнаружили микропластик во всех морепродуктах
Обновлено 18:28 Сегодня Телеграф news.yellmed.ru Фото: pixabay.com
Ученые выяснили, что какой бы хорошей репутацией не обладал производитель какого-либо морепродукта, большинство из них все равно загрязнены. Причем речь идет не о грязи в прямом смысле этого слова, а о микроскопических частицах пластиковых отходов.

Ежегодно в океаны попадают миллионы тонн пластика. Микропластиком называют крошечные кусочки до 5 мм - размером с семя кунжута. Ученые взяли морепродукты с австралийского рынка и обнаружили микропластик в каждом тестируемом образце - крабах, устрицах, тигровых креветках, кальмарах, сардинах. Об этом рассказывает MedicalNewsToday.

Чтобы извлечь пластик, эксперты поместили мясо в колбу со щелочным растворителем и размешали содержимое в шейкере-инкубаторе. Пятна пластика идентифицировали с помощью пиролизной газовой хроматографии.

Во всех образцах был обнаружен поливинилхлорид, во многих - полиэтилен, полистирол, полипропилен и полиметилметакрилат. Их используют для изготовления упаковки и синтетических тканей.

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При этом каждый из морепродуктов имеет свои физиологические и анатомические особенности, место обитания. Соответственно, они по-разному поглощают и накапливают микропластик. Исследование выявило 0,04 мг пластика на грамм ткани кальмаров, 0,07 мг - в креветках, 0,1 мг - в устрицах, 0,3 мг - в крабах. Больше всего пластика оказалось в сардинах - 2,9 мг.

Ученые подчеркивают: из всего белка, потребляемого людьми в мире, около 17% приходится на морепродукты. Это значит, мы регулярно едим пластик.

Пластик может проникать из желудочно-кишечного тракта животного в его съедобные части во время потрошения, обработки. Кроме того, полиэтилен может присоединяться к морепродуктам во время транспортировки.

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Продукты, Фауна, Пластик, Микропластик.

Автор:

Телеграф
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