Причина - быстрое нагревание: Арктика переходит к новому климатическому режиму

Как заявляют специалисты, воздух в Арктике нагревается настолько быстро, что это можно трактовать как переход региона к новому климатическому состоянию.

Работа опубликована в журнале Nature Climate Change. Климат арктических широт так или иначе всегда был подвержен колебаниям: в разные годы там образовывалось разное количество льда, а снег сменяли длительные дожди.

Но новая работа ученых из Национального центра атмосферных исследований (США) дает основания полагать, что сегодня Арктика нагрелась настолько, что ее годовая изменчивость выходит за рамки каких-либо прошлых колебаний температуры. Это, по мнению ученых, свидетельствует о том, что район переходит к качественно иному климатическому режиму.

Так, даже в сильно морозные годы в этом регионе планеты уже не будет образовываться так много морского льда, как прежде. Осенние и зимние температуры также будут довольно высокими. Поэтому к 2050-м годам в Арктике окончательно сформируется новый климат, при котором от 20 до 60 дней в году вместо снега там будут идти дожди.

А к концу столетия, если уровень парниковых газов не упадет, "сезон дождей" продлится от 60 до 90 дней. Причем большая часть морского льда в этом регионе будет исчезать на период от трех до десяти месяцев в году. Как оказалось, в новую фазу климата Арктика вступила уже в 1990-х. К такому выводу ученых привело исследование огромного объема многолетних наблюдений за здешним климатом, а также компьютерное моделирование.

Столь быстрое повышение температур связано с тем, что Арктика нагревается быстрее, чем более низкие широты планеты. Одна из причин - то, что растаявший лед более не отражает солнечный свет, как раньше. А темные океанские воды, в свою очередь, напротив, притягивают тепло.

"В Арктике, вероятно, будут экстремальные условия в отношении морского льда, температуры и количества осадков, которые намного превосходят то, что мы видели раньше. Поэтому нам необходимо изменить определение того, что мы называем арктическим климатом", - заявила ведущий автор исследования Лаура Ландрам.