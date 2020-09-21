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В 2020 году объемы арктического льда сократились до почти рекордного значения: почему это не сулит ничего хорошего климату Земли

В 2020 году объемы арктического льда сократились до почти рекордного значения: почему это не сулит ничего хорошего климату Земли
Обновлено 23:38 Сегодня Телеграф BBC Фото: pixabay
Объем арктических льдов этим летом сократился до "почти рекордного" значения, зафиксированного за все время спутниковых наблюдений.

На прошлой неделе площадь морского льда Арктики сократилась до 3,74 миллионов квадратных километров. 

За 42 года спутниковых наблюдений меньшее значение было зафиксировано лишь однажды - в 2012 году. Тогда, по оценке ученых, этот показатель составил  3,41 миллиона квадратных километров

Для арктического морского льда естественно таять летом и наращивать объемы зимой, однако сентябрьские минимумы демонстрируют угрожающую тенденцию по мере глобального потепления климата.   

Компьютерные модели прогнозируют, что в этом столетии площадь морского льда летом будет регулярно снижаться до значения в менее миллиона квадратных километров.

Для климата Земли это плохая новость, ведь ледяная шапка Арктики принимает активную роль в охлаждении планеты. При отсутствии морских льдов, больше солнечного света будет поглощаться темными океаническими водами, что будет способствовать дальнейшему нагреванию и ускорению темпов потери оставшегося льда. 

"Сейчас я смотрю на это так: у нас впредь будет небольшая площадь морского льда. Его объемы никогда не вернутся к тому, что было в 1980-х или 1990-х годах", - сказала профессор Жюльен Стрев из Центра полярных наблюдений и моделирования в Университетском колледже Лондона (UCL), Великобритания.

2012 год отметился несколькими поздними штормами, которые стали причиной разрушения новообразовавшегося ледяного покрова до состояния сентябрьских минимумов. В 2020 году ничего подобного не происходило, а причиной стали очень теплые условия, особенно на сибирской стороне Северного Ледовитого океана. 

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Как известно, гигантские ледяные шапки содержат достаточно замороженной воды, чтобы поднять уровень океана на 65 метров, и исследователи все больше обеспокоены тем, что скорость их таяния соответствует наихудшим сценариям повышения уровня моря от ООН .

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Арктика, Глобальное потепление, Изменения Климата.

Автор:

Телеграф
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