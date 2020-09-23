Авария на Ровенской АЭС оказался фейком: что известно о ситуации на станции

Источник "Телеграфа" на РАЭС информцию опровергнул, отметив, что станция работает в штатном режиме. Местные жители в комментарии изданию подтвердили, что визуально никакого лишнего дыма над станцией не видно.
Позже в "Энергоатоме" опубликовали сообщение, где детально рассказали о ситуациии на Ровенской станции. Энергоблоки 1,2 и 3 работают, а 4-й планово ремонтируется с начала месяца.
"Никаких нарушений не было. Радиационный фон на станции и прилегающей территории находится в границах нормы", - говорится в заявлении "Энергоатома". Также подчеркивается, что эвакуация города-спутника Вараш (до декоммунизации Кузнецовск. - Авт.) не производится.