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Авария на Ровенской АЭС оказался фейком: что известно о ситуации на станции

Авария на Ровенской АЭС оказался фейком: что известно о ситуации на станции
13:39 Сегодня Телеграф
Утром 23 сентября в социальных сетях и ряде сомнительных СМИ появилась информация об аварии, которая якобы произошла на Ровенской атомной электростанции. По утверждениям авторов фейка, выброс радиоактивных веществ составил примерно 10% от того количества, которое попало в атмосферу после взрыва в Чернобыле.

Источник "Телеграфа" на РАЭС информцию опровергнул, отметив, что станция работает в штатном режиме. Местные жители в комментарии изданию подтвердили, что визуально никакого лишнего дыма над станцией не видно.

Позже в "Энергоатоме" опубликовали сообщение, где детально рассказали о ситуациии на Ровенской станции. Энергоблоки 1,2 и 3 работают, а 4-й планово ремонтируется с начала месяца.

"Никаких нарушений не было. Радиационный фон на станции и прилегающей территории находится в границах нормы", - говорится в заявлении "Энергоатома". Также подчеркивается, что эвакуация города-спутника Вараш (до декоммунизации Кузнецовск. - Авт.) не производится.

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