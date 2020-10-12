В Киеве снова нечем дышать: где в столице "самый грязный" воздух

Киев в воскресенье, 11 октября, вошел в тройку городов мира с самым грязным воздухом, свидетельствуют данные мониторингового ресурса IQAir.

Так, по состоянию на 13 часов дня 12 октября первое место занимает город Дели (Индия) с индексом 174. 2-е - город Киев (Украина) с индексом 129. На 3-м месте - Дакка (Бангладеш) с индексом 128.

На четвертом и пятом местах в рейтинге расположены город Ханой (Вьетнам) и город Лахор (Пакистан).

В десятку также вошли Бишкек (Кыргызстан), Ухань (Китай), Тегеран (Иран), Гуанчжоу (Китай), Колката (Индия).

На карте SaveEcoBot, которая показывает данные с различных датчиков по Киеву, высокий уровень загрязнения воздуха фиксируется практически во всех районах города. На проспектах Науки и Глушкова, а также в районе Лесного массива — самый высокий ("вредный") уровень загрязнения.

Что можно сделать сейчас, чтобы снизить негативное влияние смога на здоровье:

Плотно закрыть окна в доме;

По возможности отказаться от пребывания на открытом воздухе;

Если такой возможности нет, ограничить время пребывания и выходить на улицу в респираторе.

Вероятно, причиной ухудшения качества воздуха в столице стала влажная, теплая и практически безветренная погода. При таких условиях все загрязнители скапливаются в нижних слоях атмосферы. Согласно прогнозам, ситуация улучшится уже ближайшие пару дней.