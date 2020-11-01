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В Украине запретили рыбалку

В Украине запретили рыбалку
Обновлено 09:47 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

С 1 ноября на большей части Украины вступил в силу запрет на вылов рыбы в зимовальных ямах. В некоторых областях запрет будет действовать до начала нереста 2021 года, а в некоторых – до окончания зимы.

Со списками и с интерактивными картами зимовальных ям по областям Украины можно ознакомиться на сайте Госрыбагентства.

За нарушение запрета могут наказать штрафом до 680 грн. Плюс нужно будет заплатить за каждую выловленную рыбину (от 17 грн за окуня и до 510 за судака). Кроме того, за незаконную рыбалку можно получить до трех лет тюрьмы.

Что изменилось с 1 ноября 2020 в Украине

Любительский лов рыбы в осенне-зимний период не запрещен. Однако рыбакам нужно помнить об ограничениях.

Ловить рыбу можно зимними удочками с блесной вертикального блеснения с крючком не более №10, мормышкой, наживной и живцовой снастями;

Общее количество крючков на водоемах общего пользования не должна превышать пяти на рыболова (на платных водоемах – не больше 10).

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Рыба, Рыбалка, Рыбаки, Запреты.

Автор:

Телеграф
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