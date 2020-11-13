"Билет за мусор": у туристов появилась возможность бесплатно попасть в "Синевир"

Национальный природный парк «Синевир» проводит экоакции для туристов, в рамках которой можно получить бесплатный билет к озеру или в реабилитационного центр бурых медведей.

Об этом сообщается на странице НПП в Фейсбуке.

«В национальном природном парке« Синевир »продолжается акция по правильной сортировки отходов. Вы можете получить бесплатный билет к озеру Синевир или в реабилитационный центр бурых медведей, сдав 4 пластиковые или 3 стеклянные или 2 металлические бутылки в специально установленные контейнеры », - говорится в сообщении.

Отмечается, что акция будет продолжаться, пока не менее 100 человек воспользуются ею.

Главная цель акции - привлечь внимание людей к вопросам правильного раздельной сортировки мусора, уменьшения загрязнения и сохранения окружающей среды.

Напомним, озеро Синевир, которое еще называют "Морским глазом Карпат" входит в самые популярные направления. куда можно отправиться на отдых осенью.