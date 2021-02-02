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Рекордный январь в Киеве: первый месяц 2021-го девять раз шокировал климатологов

Рекордный январь в Киеве: первый месяц 2021-го девять раз шокировал климатологов
03:37 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Климатологи Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского подвели итоги января 2021 года в Киеве. 

Об этом сообщается на странице обсерватории в Фейсбук. 

По данным климатологов, средняя температура в столице составила -2,5 градусов по Цельсию, что выше обновленной климатической нормы на 0,7°С.

Самой холодной была среда 20 января, тогда столбик термометра опустился до отметки в -20,2°С, однако уже спустя четыре дня, 24 января, была зафиксирована максимальная температура - +8,6 градусов по Цельсию. 

В Киеве за прошедший месяц зафиксировали девять температурных рекордов. 

"Осадков на проспекте Науки выпало 63 мм, что составило почти две месячные климатические нормы", - рассказали в лаборатории. 

Напомним, ранее метеорологи рассказали, какой будет погода в Украине в феврале.

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Украина, Погода, Температура.
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