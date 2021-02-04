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Худший сценарий: уровень моря к 2100 году поднимется почти на полтора метра

Худший сценарий: уровень моря к 2100 году поднимется почти на полтора метра
Обновлено 17:27 Сегодня Телеграф

Согласно новому исследованию, уровень моря, вероятно, будет расти быстрее, чем предсказывают большинство климатических моделей. Напомним, что прошлый 2020 год стал одним из трех самых теплых лет в истории метеонаблюдений.

В 2019 году Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК), научный орган ООН, который сообщает об изменении климата, заявила, что к 2100 году глобальный средний уровень моря, вероятно, вырастет как минимум на 0,61 метра, но не более 1,10 м. Эти цифры взяты из моделей, которые учитывают изменение климата и нагревание океана, текущие выбросы парниковых газов и потенциальные изменения в поведении людей, чтобы предотвратить дальнейшее потепление. Но ученые из Копенгагенского университета заявили о том, что повышение уровня моря из-за изменений климата будет идти быстрее, чем предполагалось до этого, пишет Live Science.

Исследователи климата полагают, что при наихудшем сценарии потепления к 2100 году уровень может подняться на 1,35 метра. Когда они использовали исторические данные о повышении уровня моря для проверки различных моделей, на которые МГЭИК полагалась при оценке, они обнаружили расхождение около 25 см.

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"Это не очень хорошая новость. Модели, используемые для прогнозирования повышения уровня моря в настоящее время, недостаточно чувствительны. Они не коррелируют со скоростью повышения уровня моря, которую мы видим при историческом сравнении", - сказал Аслак Гринстед, соавтор новой работы.

По словам Кейтлин Хилл, математика из Университета Уэйк Форест, занимающийся моделированием климата, обществу важно понимать, что климатические модели не работают как прогнозы погоды. Они не предназначены для того, чтобы сообщать вам, какой будет температура во вторник через десять лет. Они разработаны, чтобы помочь людям понять, что происходит в глобальном климате, какие факторы наиболее важны для формирования будущего и как это будущее может быть изменено.

Ранее сообщалось, что из-за глобального потепления к концу XIX века может быть потеряно до 92% альпийских ледников.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Море, Глобальное потепление, Климат, Прогнозы.
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