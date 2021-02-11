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Потрясающе мрачно: с борта МКС сняли испещренный карьерами золотоискателей лес Амазонки (фото)

Потрясающе мрачно: с борта МКС сняли испещренный карьерами золотоискателей лес Амазонки (фото)
Обновлено 17:11 Сегодня Телеграф Фото: cnn

В сети показали фото с МКС "золотых рек", протекающих через тропический лес Амазонки в штате Мадре-де-Диос на востоке Перу. Как оказалось в золотой цвет реки окрашиваются из-за карьеров, которые возникают в результате раскопок любителей.

Об этом сообщили cnn.com. 

Снимок "золотых рек" Амазонки:

амазонка

В CNN назвали снимок потрясающим но с мрачной предысторией.

По данным обсерватории Земли НАСА, ямы обычно скрыты от лиц, находящихся на МКС, но выделяются на этом снимке из-за отраженного солнечного света.

На снимке изображена река Инамбари и ряд ям, окруженных обезлесенными участками илистой породы.

По данным НАСА, независимая добыча золота поддерживает десятки тысяч людей в регионе Мадре-де-Диос, что делает его одной из крупнейших незарегистрированных горнодобывающих отраслей в мире.

Горнодобывающая промышленность также является основным фактором вырубки лесов в регионе, а ртуть, используемая для добычи золота, загрязняет водные пути, добавило агентство.

Добыча золота в регионе расширилась после открытия Южного межокеанского шоссе в 2011 году, сделавшего этот район более доступным.

Единственная дорога, соединяющая Бразилию и Перу, должна была способствовать развитию торговли и туризма, но "вырубка лесов может быть более серьезным результатом работы шоссе", - заявило НАСА.

Фотография, опубликованная в начале этого месяца, была сделана 24 декабря.

Мадре-де-Диос - это нетронутая часть Амазонки размером с Южную Каролину, где процветают ара и обезьяны, ягуары и бабочки. Но в то время как некоторые части Мадре-де-Диос, такие как национальный заповедник Тамбопата, защищены от добычи полезных ископаемых, сотни квадратных миль тропических лесов в этом районе превратились в безлесную токсичную пустошь.

Повышение цен на золото в последние годы привело к возникновению бума в джунглях с открывающимися борделями и перестрелками, поскольку десятки тысяч людей со всего Перу присоединились к современной золотой лихорадке.

В январе 2019 года научное исследование показало, что в 2018 году в результате вырубки золотодобывающих лесов было уничтожено примерно 22 930 акров перуанской Амазонки, согласно данным группы Monitoring of the Andean Amazon Project, известной как MAAP. Это самый высокий годовой показатель с 1985 года, основанный на исследовании, проведенном Центром научных инноваций Амазонки при университете Уэйк Форест.

По данным MAAP, вырубка лесов в 2018 году превзошла предыдущий рекорд 2017 года, когда золотодобытчики вырубили около 22 635 акров леса.

Это означает, что, согласно анализу MAAP, за два года в результате добычи золота было уничтожено более 34000 полей для американского футбола в перуанских тропических лесах Амазонки.

Стоит напомнить, что ранее в сети показали фото самой красивой реки в мире Каньо Кристалес.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Река Амазонка.
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