Байкал покрылся иглами и "задышал": как пробуждается после зимы самое глубокое озеро планеты (видео)

В сети показали как самое глубокое озеро Байкал в России "пробуждается" после зимы.
В Инстаграм-группе "incident.38" показали видео "дышащего" озера.
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В Телеграм-канале "База" также выложили видео, как дайверы открыли купальный сезон в растаявшем Байкале - среди миллиардов ледяных игол.
Напомним, что в феврале от шельфового ледника Бранта в Антарктиде откололся огромный айсберг, площадь которого больше площади Киева. Первые трещины на леднике неподалеку от британской исследовательской станции Халли были обнаружены еще около девяти лет назад.