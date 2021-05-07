Байкал покрылся иглами и "задышал": как пробуждается после зимы самое глубокое озеро планеты (видео)

В сети показали как самое глубокое озеро Байкал в России "пробуждается" после зимы.

В Инстаграм-группе "incident.38" показали видео "дышащего" озера.

View this post on Instagram A post shared by Инцидент | Иркутск (@incident.38)

В Телеграм-канале "База" также выложили видео, как дайверы открыли купальный сезон в растаявшем Байкале - среди миллиардов ледяных игол.

Напомним, что в феврале от шельфового ледника Бранта в Антарктиде откололся огромный айсберг, площадь которого больше площади Киева. Первые трещины на леднике неподалеку от британской исследовательской станции Халли были обнаружены еще около девяти лет назад.